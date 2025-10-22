Harðar ásakanir dynja á fyrrum heimsmeistara í skák – Sagður hafa stuðlað að dauða andstæðings síns

Alþjóðaskáksambandið, FIDE, hefur tilkynnt að það muni taka til rannsóknar ásakanir á hendur rússneska stórmeistaranum og fyrrum heimsmeistara í skák Vladimir Kramnik. Hefur Kramnik verið sakaður um að hafa með opinberum ásökunum á hendur bandaríska stórmeistaranum Daniel Naroditsky stuðlað að því að sá síðarnefndi hafi tekið eigið líf. Tilkynnt var um andlát Naroditsky í vikunni en hann var aðeins 29 ára gamall.
Andlátið kom skákheiminum algerlega í opna skjöldu. Opinber dánarorsök hefur ekki verið gefin út en talið er líklegt, í ljósi ungs aldurs Naroditsky og að ekki sé vitað til þess að hann hafi glímt við vanheilsu eða látist af slysförum, að um sjálfsvíg hafi verið að ræða.
Í umfjöllun BBC kemur fram að Kramnik, sem er fimmtugur og var heimsmeistari frá 2000-2007, hafi sakað Naroditsky opinberlega um svindl.
Í sinni síðustu útsendingu á streymisþjónustunni Twitch þverneitaði Naroditsky ásökununum og sagði þær hafa fengið mikið á hann.
Kramnik hefur ekki viljað tjá sig við fjölmiðla um rannsókn FIDE og segist ætla síðar að segja alla söguna frá upphafi til enda.
Tilkynnt var um andlát hins unga Naroditsky á mánudag en eins og áður segir hefur dánarorsök ekki verið gefin upp en miðað við umræðuna virðast margir telja ljóst hver hún er.
Daniel Naroditsky var þekktur og vinsæll í skákheiminum. Auk þess að tefla, kenndi hann skák og fékkst við skákskýringar í bæði fjölmiðlum og netheimum. Hann var mjög sýnilegur á netinu, var með hundruði þúsunda fylgjenda og var með rásir á bæði Twitch og Youtube. Á þessum rásum tefldi hann meðal annars við aðra og kenndi líka skák. Aðrir skákmenn og forsvarsmenn FIDE hafa hrósað honum fyrir að hafa stuðlað að auknum skákáhuga um allan heim og hvatt fjölda fólks til þess að fara að tefla.
Á Youtube er einmitt ársgamalt myndband af Naroditsky og Kramnik tefla í gegnum netið.
Kramnik hefur verið opinskárri um málið í færslum á samfélagsmiðlinum X. Hann hefur gefið það til kynna að hann muni höfða mál á hendur þeim sem saki hann um að bera ábyrgð á dauða Naroditsky sem Kramnik segir vera harmleik sem lögreglan eigi að rannsaka. Kramnik segir að hann sé tilbúinn að veita allar upplýsingar sem farið sé fram á og hann búi yfir.
Það var framkvæmdastjóri FIDE sem greindi frá rannsókninni en Kramnik segir að hann muni tjá sig um hana ef forseti sambandsins Arkady Dvorkovich geri það.
Aðrir þekktir skákmenn hafa hins vegar fordæmt hegðun Kramnik gagnvart Naroditsky. Þar á meðal eru fyrrverandi heimsmeistarinn Magnus Carlsen og stórmeistarinn Hikaru Nakamura sem hæst hefur náð öðru sæti á heimslistanum en hann og Naroditsky voru góðir vinir. Carlsen segir Naroditsky hafa sætt hræðilegri framkomu en einnig hefur indverski stórmeistarinn Nihal Sarin gagnrýnt framkomu Kramnik harðlega og gengur svo langt að segja að heimsmeistarinn fyrrverandi þurfi að gjalda fyrir það sem hann hafi gert. Sarin segir Naroditsky hafa verið undir miklum þrýstingi vegna ásakana Kramnik.
Sarin segir raunar að ásakanirnar hafi staðið yfir mánuðum saman og valdið Naroditsky mikilli vanlíðan.
Hann segir að þegar fólk, sem sé virt á sínu sviði eins og Kramnik sé, varpi fram ásökunum sem byggi ekki á neinum grundvelli og sæti engri ábyrgð þá verði það til þess að líf hinna ásökuðu séu lögð í rúst.
Sarin segir að Naroditsky hafi verið ein bjartasta vonin í skákheiminum og gert þessa hugaríþrótt meira aðgengilega fyrir milljónir manna.
Breski skákmeistarinn Jovanka Houska fagnar rannsókn FIDE og segir í samtali við BBC að enginn skákmaður eigi að komast upp með að saka aðra um svindl án nokkurra sannana.
Kramnik hefur lýst sjálfum sér sem baráttumanni fyrir heiðarleika í skák og Naroditsky er ekki eini andstæðingurinn sem hann hefur sakað opinberlega um svindl en hefur að því er virðist haft takmarkaðar sannanir fram að færa.