Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla – Fyrrum diplómati bendir á framferði hans í Tælandsferðum

Andrés Bretaprins á ekki sjö dagana sæla. Tengsl hans við níðinginn Jeffrey Epstein hafa valdið miklu fjaðrafoki og hefur Andrés nú afsalað sér konunglegum titlum, þó að áfram verði hann prins enda sonur Elísabetar drottningar heitinnar. Staða prinsins virðist þó versna með hverjum deginum eftir því sem fleiri upplýsingar koma fram um Epstein-málið svokallaða. Það hefur svo ekki hjálpað að samtímis eru að koma út endurminningar Virginiu Giuffre sem er þekktasti þolandi Epsteins og einnig konan sem fyrst tengdi prinsinn við níðinginn. Þessar afhjúpanir hafa nú losað um málbeinið hjá fyrrum diplómatanum Ian Proud, en hann segir að það hafi verið illa geymt leyndarmál á árum áður að prinsinn nýtti sér opinberar ferðir sínar til Tælands til að gera sér þar dælt við innfæddar konur.
„Prinsinn fór þangað fyrst og fremst til að sinna konunglegum skyldum, til dæmis að mæta á fögnuð Tælandskonungs árið 2006, en hann kom líka eftir flóðbylgjuna til að sýna tælenskum yfirvöldum stuðning,“ sagði Proud en bætti svo við að prinsinn hefði líka komið í einkaerindum. Prinsinn hafi kosið að gista ekki í sendiráðinu heldur frekar á tilteknu lúxushóteli sem var með alræmdan skemmtistað í kjallaranum þar sem meðal annars mátti finna nóg af kvenfólki. Prinsinn hafi stundað þann stað grimmt.
„Prinsinn var með eina konu sem hann var reglulega með og tók með sér í einkaferðir til Chiang Mai þar sem þau gistu á hótelum og notuðu embættisbíl hans, en annars varði hann mestum tíma á hótelinu. Hann var þarna til að sinna tilteknum skyldum og framfylgdi þeim reyndar með ágætum. En þegar hann var ekki að vinna, var hann að skemmta sjálfum sér með framandi hætti.“
Ekki er vitað hvort prinsinn borgaði þessum konum fyrir tíma þeirra eða ekki. Tælenskar konur voru mjög spenntar fyrir því að verja tímanum með alvöru prins. Ein saga hefur gengið um prinsinn um að hann hafi leigt allt að 40 fylgdarkonur. Proud segir að sagan geti verið rétt hvað fjöldann varðar.
„Eina spurningin með þessa 40-fylgdarkonu sögu er hvort þær væru allar fylgdarkonur eða hvort þær væru háklassa tælenskar stúlkur sem vildu fá að kúra með prins.“
Giuffrey hafði unnið að æviminningum sínum en hún lést áður en til útgáfu kom. Það var Amy Wallace sem tók að sér að klára bókina sem kom út í Bretlandi á þriðjudaginn. Wallace hefur skorað á prinsinn að deila öllu því sem hann veit um Epstein og brot hans. Prinsinn geti gert slíkt án þess að gangast sjálfur við sök.
„Hann gæti sagt, eins og hann hefur ítrekað gert áður: „Ég neita að ég hafi tekið þátt í þessu… hins vegar var ég á þessum stöðum og ég var á þessari eyju og ég var um borð í einkaþotunni og sá þar hluti, og ég veit að þessar konur þjáðust og ég vil deila því sem ég sá.“
Giuffre segir í bók sinni að hún hafi í þrígang haft samfarir við Andrés. Þriðja skiptið hafi verið í kynsvalli sem fór fram á alræmdri eyju Epsteins. Andrés prins tilkynnti á föstudaginn að hann hefði sjálfviljugur samþykkt að hætta að nota konunglega titla sína, svo sem hertogatitilinn sem hann fékk frá móður sinni. Wallace segir að Giuffre hefði litið á þetta sem sigur í máli sínu.
„Virginia vildi draga alla mennina sem tóku þátt í mansali hennar, þvert á hennar vilja, til ábyrgðar. Þetta er bara einn þeirra og jafnvel þó að hann haldi áfram að neita sök þá hefur lífi hans verið kollvarpað út af hegðun hans, sem er réttlátt.“
Orðið á götunni í Bretlandi er að Vilhjálmur krónprins ætli sér að formlega svipta Andrés öllum titlum þegar hann verður konungur. Þar með talið prinstitlinum. Eins ætli Vilhjálmur að gera það sama við bróður sinn, Harry Bretaprins og börnin hans.