Bókin sem Sarkozy tekur með sér í fangelsið

Sarkozy hefur áfrýjað bæði dómnum og ákvörðun dómara um að hann skuli hefja afplánun þegar í stað, áður en áfrýjunin hefur verið tekin fyrir.
Louis Sarkozy, sonur forsetans fyrrverandi, boðaði í morgun til samstöðufundar í hverfinu þar sem Sarkozy býr með eiginkonu sinni, söngkonunni og fyrrverandi fyrirsætunni Carla Bruni-Sarkozy. Bruni hefur deilt fjölskyldumyndum og lögum til heiðurs eiginmanni sínum á samfélagsmiðlum frá því dómurinn var kveðinn upp.
Einn lögmanna Sarkozy, Jean-Michel Darrois, sagði í viðtali við France Info að forsetinn hefði undirbúið sig andlega fyrir einangrunarvist, en honum verður haldið frá öðrum föngum af öryggisástæðum. „Hann tók með sér nokkrar peysur – það er kalt í fangelsi – og eyrnatappa, því þar er hávaðasamt,“ sagði hann. „Einangrun er erfið, en hann er tilbúinn.“
Í viðtali við blaðið La Tribune Dimanche sagðist Sarkozy ekki óttast fangelsi. „Ég mun bera höfuðið hátt,“ sagði hann og bætti við að hann ætlaði að „berjast til enda.“
Hann hefur með sér tíu fjölskyldumyndir og þrjár bækur, þar á meðal Greifann af Monte Cristo eftir Alexandre Dumas, sögu um mann sem sleppur úr fangelsi og leitar hefnda.