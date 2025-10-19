fbpx
Sunnudagur 19.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Myrti kasólétta hjákonu sína því hann vildi ekki eignast barn með henni – Mun gjalda fyrir það með lífi sínu

Pressan
Sunnudaginn 19. október 2025 06:00

Karlmaður í Flórída hefur verið dæmdur til dauða fyrir að myrða barnshafandi ástkonu sína, en örfáir dagar voru í settan dag þegar morðið var framið.

Kviðdómendur St. Lucie-sýslu mæltu í síðasta mánuði með því að hinn 49 ára Jose Soto-Escalera fengi dauðadóm vegna málsins – annars vegar fyrir morðið á hinni 23 ára gömlu Töniu Wise og hins vegar fyrir morð á ófæddum syni hennar. Dómarinn féllst á þessa tillögu og var Jose dæmdur til dauða.

Tania fannst látin við vegarkant í ágúst 2018 og hafði hún orðið fyrir miklu ofbeldi.

Hótaði að segja eiginkonunni frá

Í fyrstu beindust grunsemdir lögreglu að öðrum manni, en eftir viðtal við fyrrverandi vinnufélaga Wise, sem vann sem dansari á klúbbi í bænum Stuart, færðist athyglin að fyrrnefndum Jose.

Konan sagði að Wise hefði átt í kynferðislegu sambandi við hann gegn greiðslu og að hún hefði hótað að segja eiginkonu hans frá sambandinu ef hann greiddi henni ekki fyrir fóstureyðingu eftir að hún varð ólétt eftir hann. Jose er sagður hafa greitt henni 500 dollara, en varð reiður þegar hún gekkst ekki undir fóstureyðinguna.

Leitarsaga á Google vakti grunsemdir

Þegar lögregla yfirheyrði hann neitaði hann að hafa átt í sambandi við Wise og sagðist aðeins þekkja hana í gegnum börn sín. Lögregla lagði meðal annars hald á síma hans við rannsókn málsins, en þá þegar hafði hann eytt símtölum og skilaboðum á milli þeirra.

Hins vegar hafði hann ekki eytt leitarsögu sinni á Google, þar sem hann hafði leitað að setningum á borð við „dead body in woods“ og „wooded area dead body“ skömmu áður en Wise var myrt. DNA-rannsókn staðfesti síðar að hann var faðir hins ófædda barns.

Vitni sögðust hafa séð bíl sem líktist þeim sem Jose átti nálægt vettvangi, og eftirlitsmyndbandsupptökur sýndu svipaðan bíl á svæðinu þar sem lík Wise fannst síðar.

Metár í aftökum í Flórída

Kviðdómurinn hafði einnig möguleika á að sakfella hann fyrir manndráp af annarri gráðu, en valdi að dæma hann fyrir morð af fyrstu gráðu bæði á Wise og syni hennar, sem hún hafði ætlað að nefna Josiah.

Jose er nú í fangelsi í St. Lucie-sýslu og bíður flutnings á dauðadeild í öðru fangelsi.

Alls hafa fjórtán fangar verið teknir af lífi í Flórída í ár og hafa þeir aldrei verið fleiri á einu ári í ríkinu frá því dauðarefsingar voru teknar upp að nýju árið 1976.

