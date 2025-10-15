fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Tekinn af lífi eftir 20 ár á dauðadeild – Hélt fram sakleysi sínu allt til síðasta dags

Pressan
Miðvikudaginn 15. október 2025 11:30

Lance Shockley. Mynd/Amnesty International

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lance Shockley, 48 ára fangi á dauðadeild í Missouri í Bandaríkjunum, var tekinn af lífi síðdegis í gær. Lance var dæmdur til dauða fyrir morð á lögreglumanni árið 2005.

Hann var úrskurðaður látinn í Bonne Terre-fangelsinu klukkan 18:13 að staðartíma eftir að banvænni lyfjablöndu var sprautað í hann.

Lance var ákærður fyrir að bana lögreglumanninum Carl Dewayne Graham Jr., en hélt fram sakleysi sínu allt til enda.

Hann var dæmdur fyrir að bíða klukkustundum saman nærri heimili lögreglumannsins í bænum Van Buren í Missouri. Þegar Carl kom heim til sín að loknum vinnudegi gekk hann að honum vopnaður riffli og skammbyssu og skaut hann til bana.

Verknaðinn framdi Lance eftir að Graham hóf rannsókn á honum vegna manndráps af gáleysi í tengslum við umferðarslys sem Lance var talinn bera ábyrgð á. Besti vinur Lance lést í umræddu slysi á sínum tíma.

Í gærmorgun fékk hann heimsókn í fangelsið frá dætrum sínum og gömlum vini. Síðasta máltíð hans samanstóð af þremur pökkum af hafragrauti, hnetusmjöri, vatni og tveimur íþróttadrykkjum.

Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði síðustu áfrýjun hans í gærmorgun og ríkisstjóri Missouri, Mike Kehoe, synjaði beiðni hans um náðum. Í yfirlýsingu sagði Kehoe að ofbeldi gagnvart þeim sem hætta lífi sínu til að verja samfélagið verði aldrei liðið.

Í frétt AP kemur fram að verjendur Lance höfðu reynt að fá leyfi til DNA-rannsókna á gögnum sem fundust á vettvangi, en dómstólar höfnuðu beiðninni. Þeir héldu því fram að gögnin hefðu getað sýnt fram á sakleysi hans, þar sem engin bein sönnunargögn tengdu hann við morðið og vopnin sem notuð voru við morðið fundust aldrei.

Shockley er fyrsti fangi sem tekinn hefur verið af lífi í Missouri á þessu ári.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Tekinn af lífi eftir 20 ár á dauðadeild – Hélt fram sakleysi sínu allt til síðasta dags
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Fjárkúgunarhringur herjar á kanadíska borg – Ung kona lifði naumlega af
Pressan
Í gær
Sagði innbrotsþjóf hafa myrt móður sína – Svo kom sannleikurinn í ljós
Pressan
Í gær
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni
Pressan
Í gær
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Pressan
Í gær
Trump segist ekki viss um að hann komist inn í himnaríki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sauð upp úr þegar Trump hélt ræðu á ísraelska þinginu í morgun – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump lét bólusetja sig aftur gegn COVID

Mest lesið

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Snorri komst óheppilega að orði á Alþingi og reyndi að bjarga sér fyrir horn
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Byrjuð að moka inn peningum eftir að hún skipti um starf
Orðið á götunni: Leitið ekki langt yfir skammt

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Sjáðu færsluna sem stjarna Chelsea eyddi af Instagram – Rak umboðsmann sinn
Birta dæmi um miklu hærra áfengisverð í fríhöfninni en í nágrannalöndum – Sjáðu muninn
Miðflokkurinn ekki fyrstur til að segja „Íslands fyrst“ – Var áður notað af flokk íslenskra öfgaþjóðernissinna
Potter vill starfið eftir að Svíar ráku þjálfara sinn í gær
Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stakk móður sína til bana en orð lítils barns nísta hjartað
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lifði af fyrri morðtilraunina en ekki þá seinni

Lifði af fyrri morðtilraunina en ekki þá seinni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum
Pressan
Fyrir 2 dögum
38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Trump enn með ásakanir í garð Biden – Var sjálfur forseti þegar þetta á að hafa gerst

Trump enn með ásakanir í garð Biden – Var sjálfur forseti þegar þetta á að hafa gerst
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hlaðvarpsþáttur hristir upp í umdeildu sakamáli – Robert hlaut dauðadóm í vafasömu „Shaken baby-máli“

Hlaðvarpsþáttur hristir upp í umdeildu sakamáli – Robert hlaut dauðadóm í vafasömu „Shaken baby-máli“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Diane Keaton er látin
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hjálpaði Ed Gein við leitina að Ted Bundy? – Sannleikurinn á bak við Skrímslið

Hjálpaði Ed Gein við leitina að Ted Bundy? – Sannleikurinn á bak við Skrímslið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Gömul ritgerð eftir varnarmálaráðherra vekur athygli
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Pressan
Fyrir 4 dögum

Veiktist illa eftir að hafa tekið sopa af víninu – Nú hefur eiginkonan verið handtekin

Veiktist illa eftir að hafa tekið sopa af víninu – Nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag

Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag
Pressan
Fyrir 5 dögum
Gekk of langt í hrekkjavökuskreytingu og var handtekinn – Sjáðu myndina
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fyrrverandi útvarpsmaður á BBC ákærður fyrir fjórar nauðganir og fjölmörg önnur kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki

Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki
Pressan
Fyrir 5 dögum
Pit bull beit barn – Eigendur hunsuðu viðvörun og harmleikur varð
Pressan
Fyrir 5 dögum
Táningur í haldi eftir viðbjóðslegan verknað – „Ég gerði svolítið slæmt“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Pressan
Fyrir 5 dögum

Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix

Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning

Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning
Pressan
Fyrir 6 dögum
Kennari sem nauðgaði 15 ára stúlku drepinn
Pressan
Fyrir 6 dögum

Danir ætla að banna samfélagsmiðlanotkun barna – „Við höfum sleppt skrímslinu lausu”

Danir ætla að banna samfélagsmiðlanotkun barna – „Við höfum sleppt skrímslinu lausu”
Pressan
Fyrir 6 dögum
Segist ekki ætla að gera sömu mistök í hjónabandi sínu og foreldrar hans gerðu
Pressan
Fyrir 6 dögum
Hrollvekjandi skilaboð eltihrellis sem segist vera Madeleine McCann opinberuð – „Kæra mamma“
Pressan
Fyrir 1 viku

Billjónamæringur afneitar syni sínum með köldum skilaboðum

Billjónamæringur afneitar syni sínum með köldum skilaboðum
Pressan
Fyrir 1 viku

Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands

Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Pressan
Fyrir 1 viku
Evrópskur eiturlyfjabarón fær vernd í Sierra Leone – Gerði dóttur forsetans ólétta
Pressan
Fyrir 1 viku
Hóta að slátra 30 mjöldrum ef ekki fáist peningar fyrir þá