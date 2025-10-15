fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

Segir að einkalíf þingmanna séu að verða furðulegri – „Hefurðu tekið eftir þessu?“

Pressan
Miðvikudaginn 15. október 2025 19:30

Mynd/Getty

Fjölmiðlamaðurinn íhaldssami Tucker Carlson segir að einkalíf bandarískra þingmanna sé sífellt að verða villtara og furðulegra. Carlson ræddi við þingmanninn Tim Burchett frá Tennessee í þætti sínum The Tucker Carlson Show.

„Ég, hafandi varið lífi mínu í höfuðborginni, hef tekið eftir því að einkalíf fólksins á þingi er að verða skrítnara. Hefurðu tekið eftir þessu? Án þess að nefna nokkurn með nafni samt. Ég held ég sé ekki að ímynda mér þetta. Þetta er ekki lengur bara að sænga hjá ritaranum sínum, þetta er orðið furðulegra. Hefurðu tekið eftir þessu?“

Burchett svaraði að sjálfur reyndi hann bara að halda sig inni á skrifstofu sinni.

„Jæja, bara svo það komi fram þá hafði ég ekki aldrei í lífinu heyrt um nokkurn taka þátt í kynsvalli í Washington D.C, en undanfarið hef ég heyrt mikið um slíkt. Svo það er – ég reyndar var ekki þarna og er ekki að fara þangað – en ég held þetta sé rétt.“

Burchett kannaðist ekki við kynsvöll meðal þingmanna og tók fram að ef slík eru að fara fram hafi honum að minnsta kosti ekki verið boðið.

Áður höfðu þeir Burchett og Carlson rætt um mál sem hafði komið upp í Washington, þar sem upp komst um kínverskan vændishring. Málið hafði þó vakið litla athygli. Burchett hélt því svo fram að fyrirtæki og stofnanir séu viljandi að ráða til sín maka þingmanna til að ná einhverju tangarhaldi á pólitíkinni.

„Ég meina, 12 milljónir á ári fyrir milljarða fyrirtækjasamsteypu er ekki neitt. Þetta er bara aukakostnaður við bréfaklemmur eða áíika. Ég held þeir hugsi þetta þannig í dag. Þeim er komið í opinber störf og í fyrirtæki, þeir eru úti um allt.“

„Þeir hverjir?“ spurði Carlson.

„Þeir [makar þingmanna] fá störf. Og þá eiga þeir [fyrirtækin] rassgatið á þér,“ svaraði Bruchett.

 

