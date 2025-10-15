Mæðgur dóu eftir að hafa borðað afmælistertu – Lögregla vill handtaka manninn sem afhenti tertuna

Mæðgurnar Ana Maria de Jesus, 52 ára gömul, og 21 árs dóttir hennar, Larissa de Jesus Castilho, létust eftir að hafa borðað eitraða afmælistertu í sumar.
Atburðurinn átti sér stað í úthverfi Sao Paulo í Brasilíu. Þær Ana og Larissa veiktust hastarlega eftir að hafa borðað afmælistertu í júlímánuði. Þær voru fluttar á sjúkrahús þar sem þær létust skömmu síðar.
Málið hefur síðan þá verið í rannsókn lögreglu sem krefst handtökuskipunar á hendur manni að nafni Leonardo, sem talinn er hafa afhent mæðgunum tertuna. Hann er eiginmaður frænku Önu Mariu, sem heitir Patricia.
Efnasýni sem tekin voru í kjölfar andláts kvennanna leiddu í ljós að plágueyði (pesticide) var að finna í líkömum þeirra.
Samkvæmt fréttum Metro og fleiri fjölmiðla rannsakaði lögregla símtæki þeirra Patriciu og Leonardo. Kom í ljós að þau höfðu leitað að grunsamlegum upplýsingum á netinu, t.d. um hjartaáfall af völdum krampa og um eitrun af völdum hreinsiefnis.
Einnig leiddi rannsókn lögreglu í ljós að Ana Maria hafði reglulega lánað hjónunum peninga. Segir lögregla að fjárskuld gæti tengst dauða mæðginanna.
Lögregla hefur enn ekki fengið dómstól til að samþykkja handtöku á Leonardo en hann er undir smásjá lögreglu og er grunaður um aðild að láti kvennanna. Rannsókn málsins heldur áfram.