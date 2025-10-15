fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

Mæðgur dóu eftir að hafa borðað afmælistertu – Lögregla vill handtaka manninn sem afhenti tertuna

Miðvikudaginn 15. október 2025 17:00

Mæðgurnar Ana Maria og Larissa. Myndir: Facebook.

Mæðgurnar Ana Maria de Jesus, 52 ára gömul, og 21 árs dóttir hennar,  Larissa de Jesus Castilho, létust eftir að hafa borðað eitraða afmælistertu í sumar.

Atburðurinn átti sér stað í úthverfi Sao Paulo í Brasilíu. Þær Ana og Larissa veiktust hastarlega eftir að hafa borðað afmælistertu í júlímánuði. Þær voru fluttar á sjúkrahús þar sem þær létust skömmu síðar.

Málið hefur síðan þá verið í rannsókn lögreglu sem krefst handtökuskipunar á hendur manni að nafni Leonardo, sem talinn er hafa afhent mæðgunum tertuna. Hann er eiginmaður frænku Önu Mariu, sem heitir Patricia.

Efnasýni sem tekin voru í kjölfar andláts kvennanna leiddu í ljós að plágueyði (pesticide) var að finna í líkömum þeirra.

Samkvæmt fréttum Metro og fleiri fjölmiðla rannsakaði lögregla símtæki þeirra Patriciu og Leonardo. Kom í ljós að þau höfðu leitað að grunsamlegum upplýsingum á netinu, t.d. um hjartaáfall af völdum krampa og um eitrun af völdum hreinsiefnis.

Einnig leiddi rannsókn lögreglu í ljós að Ana Maria hafði reglulega lánað hjónunum peninga. Segir lögregla að fjárskuld gæti tengst dauða mæðginanna.

Lögregla hefur enn ekki fengið dómstól til að samþykkja handtöku á Leonardo en hann er undir smásjá lögreglu og er grunaður um aðild að láti kvennanna. Rannsókn málsins heldur áfram.

 

