Trump lét bólusetja sig aftur gegn COVID

Donald Trump Bandaríkjaforseti fór í heilsufarsskoðun hjá lækni sínum við Walter Reed-heilbrigðisstofnunina á föstudaginn. Þar var hann bólusettur gegn inflúensu og COVID-19.
Bólusetningin hefur komið nokkrum stuðningsmönnum forsetans á óvart enda hefur heilbrigðisráðherrann, Robert F. Kennedy, ekki farið leynt með óbeit sína á COVID-bólefninu. Árið 2021 kallaði Kennedy bóluefnið það „banvænasta sem framleitt hefur verið“.
Netverjar hafa vakið athygli á því að það sé undarlegt að frétta að forsetinn hafi farið í þessa bólusetningu á sama tíma og ráðherra hans er að takmarka aðgengi Bandaríkjamanna að bóluefni. Samsæriskenningar hafa sjaldan notið jafn mikilla vinsælda og nú svo að sjálfsögðu hafa komið fram kenningar um að bólusetningin sé pólitískt útspil. Trump sé klárlega að glíma við hrakandi heilsufar og þegar hann geti ekki falið það lengur fyrir kjósendum standi til að kenna bóluefninu um.
Læknir forsetans tók þó fram að hann væri við hestaheilsu. Ekki væri að sjá af hjarta hans að forsetinn væri 79 ára gamall heldur minnti frekar á einhvern sem sé 14 árum yngri.
