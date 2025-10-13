fbpx
Mánudagur 13.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sextug kona lést í furðulegu slysi þegar hún var að þvo bílinn sinn

Pressan
Mánudaginn 13. október 2025 06:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bernadette Delmotte, sextug kona búsett í austurhluta Frakklands, lést á sviplegan hátt þann 13. júní síðastliðinn þegar hún var að þrífa bílinn sinn.

Í niðurstöðu réttarrannsóknar sem franskir fjölmiðlar vitna í kemur fram að bíllinn, Fiat 500, hafi byrjað að rúlla hægt aftur á bak þegar Bernadette var að þrífa bílinn.

Í viðleitni sinni til að stöðva bílinn teygði hún sig inn um opinn glugga til að taka í handbremsuna. Ekki vildi betur til en svo að rafknúinn glugginn lokaðist og klemmdist hún á milli með þeim afleiðingum að hún kafnaði.

Vinir Bernadette urðu áhyggjufullir þegar hún skilaði sér ekki í matarboð sem henni hafði verið boðið í og þá náðist ekki í hana í síma. Fannst hún látinn á bílastæðinu við hús sitt skömmu síðar.

Bróðir Bernadette, Francois, segir við franska fjölmiðla að aðstandendur muni ekki fara fram á bætur frá Fiat vegna slyssins. Hann kveðst þó hafa sent bréf þar sem hann hvatti fyrirtækið til að grípa til ráðstafana til að koma í veg fyrir að slys af þessu tagi endurtaki sig.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Sextug kona lést í furðulegu slysi þegar hún var að þvo bílinn sinn
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Stakk móður sína til bana en orð lítils barns nísta hjartað
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Lifði af fyrri morðtilraunina en ekki þá seinni
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn
Pressan
Í gær
Trump enn með ásakanir í garð Biden – Var sjálfur forseti þegar þetta á að hafa gerst
Pressan
Í gær
Hlaðvarpsþáttur hristir upp í umdeildu sakamáli – Robert hlaut dauðadóm í vafasömu „Shaken baby-máli“
Pressan
Í gær
Diane Keaton er látin

Mest lesið

Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn
Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum

Nýlegt

Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Diane Keaton er látin
Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Tæta Hafnfirðinga í sig – „Hvað vakir fyrir þeim?“
Fékk símann aldrei til baka úr viðgerð en var allt of seinn að gera eitthvað í því
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Pressan
Í gær
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Pressan
Í gær

Veiktist illa eftir að hafa tekið sopa af víninu – Nú hefur eiginkonan verið handtekin

Veiktist illa eftir að hafa tekið sopa af víninu – Nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag
Pressan
Fyrir 2 dögum
Gekk of langt í hrekkjavökuskreytingu og var handtekinn – Sjáðu myndina
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrverandi útvarpsmaður á BBC ákærður fyrir fjórar nauðganir og fjölmörg önnur kynferðisbrot

Fyrrverandi útvarpsmaður á BBC ákærður fyrir fjórar nauðganir og fjölmörg önnur kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki

Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pit bull beit barn – Eigendur hunsuðu viðvörun og harmleikur varð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Táningur í haldi eftir viðbjóðslegan verknað – „Ég gerði svolítið slæmt“

Táningur í haldi eftir viðbjóðslegan verknað – „Ég gerði svolítið slæmt“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning

Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kennari sem nauðgaði 15 ára stúlku drepinn

Kennari sem nauðgaði 15 ára stúlku drepinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Danir ætla að banna samfélagsmiðlanotkun barna – „Við höfum sleppt skrímslinu lausu”
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segist ekki ætla að gera sömu mistök í hjónabandi sínu og foreldrar hans gerðu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hrollvekjandi skilaboð eltihrellis sem segist vera Madeleine McCann opinberuð – „Kæra mamma“

Hrollvekjandi skilaboð eltihrellis sem segist vera Madeleine McCann opinberuð – „Kæra mamma“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Billjónamæringur afneitar syni sínum með köldum skilaboðum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Pressan
Fyrir 4 dögum
Evrópskur eiturlyfjabarón fær vernd í Sierra Leone – Gerði dóttur forsetans ólétta
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hóta að slátra 30 mjöldrum ef ekki fáist peningar fyrir þá

Hóta að slátra 30 mjöldrum ef ekki fáist peningar fyrir þá
Pressan
Fyrir 5 dögum

Morðingjanum finnst ekkert gaman í fangelsi og kvartar sáran

Morðingjanum finnst ekkert gaman í fangelsi og kvartar sáran
Pressan
Fyrir 5 dögum
Trump lætur Gretu Thunberg heyra það: „Hún ætti að fara til læknis“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Martröð í tvö ár: Hefur ekki hugmynd um hvort sonur hennar sé lífs eða liðinn

Martröð í tvö ár: Hefur ekki hugmynd um hvort sonur hennar sé lífs eða liðinn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Foreldrar hvattir til að ræða við börn sín eftir svipleg dauðsföll um helgina
Pressan
Fyrir 6 dögum
Áhrifavaldur dæmdur í fangelsi fyrir heimskulegt uppátæki – „Ég fékk mjög slæma hugmynd”
Pressan
Fyrir 6 dögum

Vann yfir hundrað milljónir á skafmiða – Tveimur mánuðum síðar fékk hann kjaftshöggið sem hann þurfti

Vann yfir hundrað milljónir á skafmiða – Tveimur mánuðum síðar fékk hann kjaftshöggið sem hann þurfti
Pressan
Fyrir 6 dögum

Fullyrða að eitrað hafi verið fyrir Assad í Rússlandi og hann hafi verið þungt haldinn

Fullyrða að eitrað hafi verið fyrir Assad í Rússlandi og hann hafi verið þungt haldinn
Pressan
Fyrir 6 dögum
Segja undarlegt háttarlag Trump fara stigversnandi
Pressan
Fyrir 6 dögum
Þau fá Nóbelsverðlaunin í lífeðlis- og læknisfræði