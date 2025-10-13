fbpx
Mánudagur 13.október 2025

Sauð upp úr þegar Trump hélt ræðu á ísraelska þinginu í morgun – Sjáðu myndbandið

Mánudaginn 13. október 2025 13:25

Samsett mynd/Getty

Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, var vel tekið á ísraelska þinginu í morgun þar sem hann hélt ræðu eftir að öllum lifandi gíslum Hamas-samtakanna var sleppt úr haldi.

Tveir vinstrisinnaðir þingmenn, Ayman Odeh og Ofer Cassif, létu hins til sín taka með þeim afleiðingum að þeir voru fjarlægðir úr þingsalnum með valdi.

Þingmennirnir héldu á spjaldi þar sem kallað var eftir því að sjálfstæði Palestínu yrði viðurkennt. Töluverð læti urðu í salnum þegar þingmönnunum var vísað á dyr og virtist uppákoman koma Bandaríkjaforseta töluvert á óvart.

Odeh er formaður Hadash-flokksins og einn þekktasti fulltrúi arabíska minnihlutans í Ísrael. Cassif er gyðingur sem hefur lengi barist fyrir jöfnum réttindum Palestínumanna.

„Þetta var mjög skilvirkt,“ sagði Trump þegar búið var að fjarlægja þingmennina.

Trump er í Ísrael til að fagna vopnahléi Ísraels og Hamas-samtakanna, en óhætt er að segja að Trump hafi átt stóran þátt í því að samkomulag náðist.

Hann heldur svo til Egyptalands í dag á mikilvægan leiðtogafund þar sem vonast er til þess að hægt verði að leggja grunn að varanlegum friði í Miðausturlöndum.

Trump var ákaft fagnað af ísraelskum þingmönnum sem veittu forsetanum standandi lófaklapp eftir ræðu hans.

