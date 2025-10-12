Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum

Ljósmyndari náði myndum af glósum sem dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, Pam Bondi, hafði með sér þegar hún gaf skýrslu fyrir dómsmálanefnd öldungarþings á dögunum. Glósurnar hafa vakið töluverða athygli en þar hafði ráðherrann ekki skrifað minnispunkta um sín eigin störf heldur háðsglósur sem hún gæti notað til að skjóta á þingmenn demókrata, kaldhæðin mótrök, skjáskot af færslum á samfélagsmiðlum og fleira. Þessar glósur notaði hún svo til að afvegaleiða spurningar sem henni bárust með því að drepa umræðuefninu á dreif.
Eins hafði hún skrifað í glósurnar: „Um Epstein“ til að undirbúa svör sem gætu mögulega snúið að skjölum úr máli barnaníðingsins Jeffrey Epstein.
Það var ljósmyndari Reuters sem náði mynd af glósunum.
Einn nefndarmaður, þingmaðurinn Sheldon Whitehouse úr demókrataflokknum, spurði ráðherrann:
„Veist þú til þess að FBI-lögreglan hafi fundið þessar myndir við leit í öryggishólfi Epsteins, á heimili hans eða annars staðar. Hefur þú séð eitthvað slíkt?“
Í stað þess að svara spurningunni fór Bondi eftir glósunum sínum þar sem hún hafði punktað niður að hún ætlaði að afvegaleiða spurningar um Epstein með því að vísa til þess að Whitehouse hafi átt í viðskiptum við náinn bandamann Epsteins, Reid Hoffman, á árum áður.
„Veistu, hæstvirtur Whitehouse, að þú situr hér og kemur með dónalegar athugasemdir og reynir enn og aftur að rægja Trump forseta, hægri og vinstri, en samt er þú maðurinn sem þáðir peninga frá einum nánasta samverkamanni Epsteins, Reid Hoffman.“
Á einum tímapunkti virtist Whitehouse átta sig á því að svör ráðherrans voru undirbúin fyrir fram. Hann bað hana um að svara spurningum, sem væru skýrar og afdráttarlausar, frekar en að básúna í staðinn einhverjum Internet-punktum frá öfgahægrinu.
Mörgum netverjum fannst það ekki vera ráðherranum til framdráttar að þurfa glósur til að geta komið sér undan erfiðum spurningum og til að geta skotið á nefndarmenn. Eins hafi glósurnar hennar sýnt að hún ætlaði sér aldrei að svara fyrir mál sem heyra undir ráðuneyti hennar heldur frekar að hjóla í fólkið sem vogaði sér að spyrja.
Photograph of Pam Bondi’s notes from the hearing yesterday.
She had PREPARED attacks, including in response to Epstein questions?!
It reads “Epstein – Did you take money from Reid Hoffman?”
Which was how she answered ANY Epstein question instead of providing a legitimate… pic.twitter.com/eXMBkHeYsl
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) October 8, 2025