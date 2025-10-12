fbpx
Sunnudagur 12.október 2025

Lifði af fyrri morðtilraunina en ekki þá seinni

Sunnudaginn 12. október 2025 21:30

Ástralski MMA-kappinn Suman Mokhtarian var skotinn til bana í úthverfi Sydney í vikunni. Hann var úti að labba í Rverstone-hverfinu á miðvikudagskvöld þegar hann var skotinn nokkrum sinnum.

Suman, sem var 33 ára, keppti um tíma í UFC en alls keppti hann tíu sinnum sem atvinnumaður. Á undanförnum árum hefur hann þjálfað unga og upprennandi MMA-kappa í Ástralíu og getið sér gott orð fyrir það.

Í febrúar 2024 var einnig reynt að ráða Suman af dögum. Byssumaður skaut nokkrum skotum að honum fyrir utan æfingasal hans í Sydney en hitti ekki.

Yfirlögregluþjónninn Jason Joyce segir synd að skotárásir sem þessar eigi sér stað í borginni.

Lögregla segir allt benda til þess að um skipulagðan verknað hafi verið að ræða. Tvær bifreiðar sem lögregla leitaði að í tengslum við morðið á miðvikudag fundust daginn eftir og var búið að kveikja í þeim.

