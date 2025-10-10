Pit bull beit barn – Eigendur hunsuðu viðvörun og harmleikur varð

Þann 28. apríl 2024 leyfði parið Blake Bates og Alyssa Smith Pit bull hundi sínum að vera án eftirlits nálægt sex mánaða gömlum syni sínum og öðru barni á heimili þeirra. Hundurinn réðst á ungbarnið og reif í höfuðkúpu þess, með þeim afleiðingum að barnið lést.
Bates játaði sig sekan um manndráp af gáleysi þriðjudaginn 2. október, dómur verður kveðinn upp 27. Október. Saksóknarar sögðu að hann hefði áður verið kærður og varaður við ári áður eftir að pitbull-blendingurinn Kilo reyndi að bíta barn í hverfinu.
„Hundurinn muldi í raun höfuðkúpu barnsins,“ segir saksóknarinn Ray Grogan. „Og vegna þess skaddast heili barnsins alvarlega.“
Drengurinn var fluttur á almenna sjúkrahúsið í Marion-sýslu og úrskurðaður látinn. Hundurinn var þegar í stað haldinn og aflífaður.
„Þessi sektarjátning gerir Bates ábyrgan fyrir hryllingi sem hægt var að koma í veg fyrir og stal lífi saklauss barns,“ sagði Grogan í fréttatilkynningu. „Bates vissi að pitbull-hundurinn hans væri hættulegur, en hann lék sér samt með öryggi þessa barns, gáleysi sem hefur alvarlegar afleiðingar.“
Samkvæmt saksóknurum játaði Smith sök fyrir að stofna börnum í hættu, ekki hefur verið dæmt í hennar máli.
Bates á yfir höfði sér allt að þriggja ára fangelsi, að sögn saksóknara. Hann á einnig yfir höfði sér dóm fyrir önnur brot, þar á meðal kyrkingu af fjórða stigi og flóttatilraun af þriðja stigi.
„Allir bera ábyrgð á hundunum sínum og þegar um er að ræða árásargjarna hunda verða eigendurnir að gæta sérstakrar varúðar, sérstaklega í kringum börn,“ sagði Grogan.