Þriðjudagur 07.október 2025

Morðingjanum finnst ekkert gaman í fangelsi og kvartar sáran

Pressan
Þriðjudaginn 7. október 2025 14:30

Það er ekkert sérstaklega gaman að vera í fangelsi svo almennt. Það er þó eitt að afplána í norrænu fangelsi eins og á Íslandi en annað að afplána í landi eins og Bandaríkjunum. Þessu hefur morðinginn Bryan Kohberger fengið að kynnast, en hann er strax farinn að kvarta undan aðstöðum í fangelsinu. Kohberger var nýlega dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að hafa árið 2022 banað fjórum nemendum við háskólann í Idaho.

Kohberger hefur þegar lagt inn fjölda kvartana í fangelsinu, meðal annars hvað varðar greiðslukerfi fanga, sem fangar nota til að versla sér vörur í fangelsisversluninni, og eins yfir seinagangi í að fá til sín vistir. Eins mun honum þykja afplánunin frekar óspennandi og leiðinleg.

Mörgum þykir nokkuð kaldhæðnislegt að Kohberger, sem var doktorsnemi í afbrotafræði þegar hann framdi ódæðið, hafi ekki munað þekkta frasann: Don’t do the crime if you can’t do the time, eða ekki brjóta af þér ef þú vilt ekki sitja af þér.

Kohberger kom sér undan dauðarefsingunni með því að játa á sig morðin en hann hefur þó neitað að skýra hvers vegna hann framdi þau. Fórnarlömb hans voru Kaylee Goncalves, 21 árs, Madison Mogen, 21 árs, Xana Kernodle, 20 ára og Ethan Chapin, 20 ára, en Kohberger þekkti ekkert þeirra þegar hann stakk þau til bana.

Lífið hefur ekki verið dans á rósum fyrir afbrotafræðinginn í fangelsinu. Þar sætir hann töluverðu áreiti frá samföngum og hefur þegar óskað eftir flutningi yfir í annað fangelsi eða aðra deild.

Sjá einnig:Ógnvekjandi klámleit Bryans Kohberger áður en hann myrti fjóra vini og samleigjendur

