Áhrifavaldur dæmdur í fangelsi fyrir heimskulegt uppátæki – „Ég fékk mjög slæma hugmynd”

Hann birti myndband á TikTok í júní síðastliðnum þar sem hann sést ganga á milli vegfarenda með sprautunál. Gekk hann upp að grunlausum vegfarendum og þóttist sprauta einhverju í þá.
Uppátæki hans olli mikilli reiði og eðlilega var fólki sem varð fyrir hrekknum mjög brugðið.
Í frétt News.com.au kemur fram að eftir að myndbandið birtist hafi fregnir borist af sambærilegum uppátækjum ungmenna í Frakklandi. Taldi saksóknari málsins að Ilan hafi, viljandi eða óviljandi, hvatt aðra til að leika þetta eftir.
Saksóknari fór fram á fimmtán mánaða fangelsisdóm en niðurstaða dómara var 12 mánaða fangelsi, en þar af eru sex skilorðsbundnir. Þá var honum gert að greiða 1.500 evrur í sekt.
Ilan var fullur iðrunar fyrir dómi.
„Ég fékk mjög slæma hugmynd,“ sagði hann og bætti við að hann hefði apað eftir öðrum myndböndum sem hann sá frá Spáni og Portúgal.
„Ég hugsaði ekki um að þetta gæti sért fólk. Það voru mín mistök – ég hugsaði ekki um aðra og hugsaði bara um sjálfan mig,“ sagði hann.
Ef marka má umræðuna á samfélagsmiðlum vildu margir að Ilan fengi harðari dóm.
„Sex mánuðir í fangelsi er ekki nóg,“ sagði einn.
„Hættan við að dreifa svona myndböndum er sú að einhverjir brjálæðingar hermi eftir með nálum sem innihalda eitthvað hættulegt,“ sagði annar.
„Jafnvel þó að þetta hafi verið „grín“ get ég ímyndað mér að þeir sem urðu fyrir þessu hafi verið skelfingu lostnir um að einhverju hefði verið sprautað í þá,“ sagði enn annar.