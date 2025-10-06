fbpx
Mánudagur 06.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Stakk tvíburasystur sína um miðja nótt: Var hann í raun sofandi og ófær um að stjórna gjörðum sínum?

Pressan
Mánudaginn 6. október 2025 06:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Aðfaranótt miðvikudagsins 29. september 2021 barst bandarísku neyðarlínunni örvæntingarfull símtal frá hinum 17 ára gamla Benjamin Elliott. Benjamin sagðist hafa stungið tvíburasystur sína, Meghan, og hann þyrfti aðstoð strax.

Spurningin sem brann á vörum allra sem þekktu systkinin var hvers vegna í ósköpunum Benjamin framdi þetta voðaverk sem varð til þess að Meghan lést.

Samband þeirra systkina var náið og gott og sjálfur hefur Benjamin sagt að Meghan hafi verið hans „besti og nánasti“ vinur. Þá átti hann sér enga sögu um ofbeldisfulla hegðun. En Benjamin átti sér hins vegar sögu um annað – hann átti það til að ganga í svefni.

Fundu enga ástæðu fyrir morðinu

Á dögunum fjallaði 48 Hours á CBS um þetta óvenjulega mál, en Benjamin hefur alla tíð haldið því fram að hann hafi verið sofandi þegar hann réðst til atlögu við systur sína.

Benjamin virðist hafa nokkuð til síns máls því lögregla og saksóknarar gátu ekki með nokkru móti fundið neina ástæðu fyrir morðinu og það lá alveg fyrir að Benjamin átti sögu um að ganga í svefni. Í febrúar á þessu ári féll dómur í málinu þar sem Benjamin var dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir morðið.

Í viðtalinu við 48 Hours lýsti Benjamin sinni upplifun af málinu og sagði að hann hafi aldrei haft ásetning um að vinna systur sinni mein.

Vöknuðu þegar lögregla kom á staðinn

Við rannsókn málsins kom í ljós að Benjamin hafði notað hníf, svokallaðan Air Force Survival-hníf, sem faðir hans hafði gefið honum fyrr þennan sama dag. Í yfirheyrslu hjá lögreglu sagðist Benjamin hafa rankað við sér með hnífinn í höndinni og hann hafi panikkað. Um leið og honum varð ljóst hvað hafði gerst segist hann hafa lagt hnífinn frá sér, náð í kodda til að reyna að stöðva blæðinguna og haft samband við neyðarlínuna.

Þegar lögregla kom á vettvang var Benjamin í herbergi systur sinnar þar sem hann var að gera endurlífgunartilraunir. Foreldrar þeirra systkina voru sofandi þegar árásin átti sér stað og vöknuðu ekki fyrr en lögregla kom á vettvang.

Í símtalinu við neyðarlínuna sagðist Benjamin hafa haldið að hann væri að dreyma þegar hann stakk Meghan. Foreldrar hans staðfestu það þegar málið fór fyrir dóm að Benjamin hefði átti það til að ganga í svefni frá unga aldri. Þá lýsti æskuvinur hans því einnig að Benjamin hafi gengið í svefni þegar þeir gistu saman á þeirra yngri árum.

Mismunandi álit sérfræðinga

Svefnrannsóknarsérfræðingurinn og taugalæknirinn Dr. Jerald Simmons var fenginn til að varpa ljósi á svefngöngu og gera rannsóknir á Benjamin. Komst hann að þeirri niðurstöðu að Benjamin félli hratt í það sem kallað er hægbylgjusvefn (e. slow wave sleep) – en það getur tengst svefngöngu og því að tala upp úr svefni. „Ben drap systur sína alveg örugglega, en, hann gerði það ekki viljandi,” sagði Simmons fyrir dómi.

Þó að Simmons hafi lagt fram vísindaleg gögn í málinu voru saksóknarar efins og þeir kölluðu til annan sérfræðing sem var ekki jafn viss og Simmons. Dr. Mark Pressman sagði afar fátítt að svefngenglar sýndu af sér ofbeldisfulla hegðun og taldi ólíklegt að þeir gætu opnað hníf, stungið einstakling, fjarlægt hnífinn og brugðist svo strax við með því að reyna að hjálpa viðkomandi.

„Það er líka óvenjulegt að hann hafi munað eftir því þegar hnífurinn fór í hálsinn á systur hans. Það er minning og það er eitthvað sem hann ætti ekki að geta munað ef hann var sofandi,” sagði Pressman.

Saksóknarar fóru fram á að Benjamin yrði dæmdur í 40 ára fangelsi en í febrúar á þessu ári kom niðurstaðan sem var fimmtán ára fangelsisdómur. Benjamin afplánar dóm sinn í fangelsi í Karnes-sýslu í Texas og á möguleika á reynslulausn árið 2032, þegar hann verður 28 ára.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Stakk tvíburasystur sína um miðja nótt: Var hann í raun sofandi og ófær um að stjórna gjörðum sínum?
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Kokkur afhjúpar leyndarmálið – Svona skerðu lauk án þess að gráta
Pressan
Í gær
Bannaðar bækur í Bandaríkjunum – Þessir rithöfundar tróna á toppnum
Pressan
Í gær
Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því
Pressan
Í gær
Nauðgari þóttist hafa framið sjálfsvíg
Pressan
Í gær
Bláflibbabylting í Bandaríkjunum – Unga fólkið sér ekki tilgang með háskólanámi
Pressan
Í gær
Ráðlögð gildi B12-vítamíns kannski ekki eins ráðlögð og áður var haldið
Pressan
Í gær
Óttast að raðmorðingi gangi laus í Houston – Lögregla hvetur til stillingar og íbúar grípa til eigin ráða

Mest lesið

Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Orðið á götunni: Er ekki bara komið nóg af Framsókn?
Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“
Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Tómas segir gamanið hafa kárnað þegar þessi aðili blandaði sér í málið – „Ég þoli hann ekki“
Pressan
Í gær
Fundu vísbendingar um lykilinn að langlífi í genum 117 ára gamallar konu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“

Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dæmdur til dauða fyrir dónaskap á Facebook
Pressan
Fyrir 2 dögum
Telja nær útilokað að litli drengurinn finnist á lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Eina konan á dauðadeild í Tennessee verður líflátin á næsta ári

Eina konan á dauðadeild í Tennessee verður líflátin á næsta ári
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vendingar í máli stúlku sem hvarf á dularfullan hátt árið 1970

Vendingar í máli stúlku sem hvarf á dularfullan hátt árið 1970
Pressan
Fyrir 3 dögum
Faðir vaknaði daginn sem ákvarða átti refsingu hans fyrir kynferðisbrot – Þess í stað skaut hann börnin sín
Pressan
Fyrir 3 dögum

Rannsaka aftur andlát frægs blaðamanns 20 árum eftir að hann lést

Rannsaka aftur andlát frægs blaðamanns 20 árum eftir að hann lést
Pressan
Fyrir 3 dögum
Opnar sig um samtalið sem hún átti við alræmdan frænda sinn eftir að hann var sakaður um kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 3 dögum
Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki

Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki
Pressan
Fyrir 4 dögum

Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt

Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt
Pressan
Fyrir 4 dögum
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Pressan
Fyrir 4 dögum
Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“

Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd
Pressan
Fyrir 5 dögum
Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu

Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu
Pressan
Fyrir 5 dögum

Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu

Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu
Pressan
Fyrir 5 dögum
Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína
Pressan
Fyrir 6 dögum
Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða
Pressan
Fyrir 6 dögum

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær
Pressan
Fyrir 1 viku

Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?

Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?
Pressan
Fyrir 1 viku
Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Fyrir 1 viku
Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn