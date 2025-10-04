Segja hönnunargalla í Teslu hafa valdið dauða dóttur þeirra

Slysið varð í San Francisco þann 27. nóvember 2024 en ökumaður bifreiðarinnar var undir áhrifum fíkniefna og áfengis þegar slysið varð. Þrír af þeim fjórum sem voru í bílnum létust í slysinu, þar á meðal ökumaðurinn Soren Dixon.
Nokkuð hefur verið fjallað um rafknúin hurðarhandföng í bifreiðum frá Tesla og er skemmst að minnast fréttar frá 22. september síðastliðnum þar sem sagt var frá slysi í Þýskalandi. 43 ára karl og tvö níu ára börn brunnu inn en þau komust ekki út eftir að rafstýrð hurðarhandföng urðu óvirk eftir að eldur kom upp.
Í sömu frétt var greint frá því að NHTSA, bandaríska umferðaröryggisstofnunin, hefði tilkynnt að hún hefði hafið rannsókn á Tesla Model Y-bifreiðum, árgerð 2021, vegna tilkynninga um að rafstýrð hurðarhandföng geti orðið óvirk þar sem rafhlaðan sem
Í stefnu foreldra Krystu kemur fram að forsvarsmenn Teslu hafi vitað af þessum galla árum saman og fyrirtækið hefði getað gert ráðstafanir til að leysa vandann. Það hafi hins vegar ekki gerst.
Í frétt New York Times kemur fram að málsóknin bætist við nokkrar aðrar sambærilegar.
Í ágúst komst kviðdómur í Flórída að þeirri niðurstöðu að fjölskylda háskólanema sem lést þegar stjórnlaus Tesla ók á hann fyrir nokkrum árum, skyldi fá yfir 240 milljónir dollara í skaðabætur.