fbpx
Laugardagur 04.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Segja hönnunargalla í Teslu hafa valdið dauða dóttur þeirra

Pressan
Laugardaginn 4. október 2025 14:30

Krysta Tsukahara.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Foreldrar hinnar nítján ára gömlu Krystu Tsukahara hafa höfðað mál gegn rafbílafyrirtækinu Tesla. Dóttir þeirra sat í aftursæti Cybertruck-bifreiðar þegar ökumaðurinn missti stjórn á henni og ók á tré. Eldur kom upp í kjölfarið og gat Krysta ekki opnað dyrnar.

Slysið varð í San Francisco þann 27. nóvember 2024 en ökumaður bifreiðarinnar var undir áhrifum fíkniefna og áfengis þegar slysið varð. Þrír af þeim fjórum sem voru í bílnum létust í slysinu, þar á meðal ökumaðurinn Soren Dixon.

Nokkuð hefur verið fjallað um rafknúin hurðarhandföng í bifreiðum frá Tesla og er skemmst að minnast fréttar frá 22. september síðastliðnum þar sem sagt var frá slysi í Þýskalandi. 43 ára karl og tvö níu ára börn brunnu inn en þau komust ekki út eftir að rafstýrð hurðarhandföng urðu óvirk eftir að eldur kom upp.

Í sömu frétt var greint frá því að NHTSA, bandaríska umferðaröryggisstofnunin, hefði tilkynnt að hún hefði hafið rannsókn á Tesla Model Y-bifreiðum, árgerð 2021, vegna tilkynninga um að rafstýrð hurðarhandföng geti orðið óvirk þar sem rafhlaðan sem

Í stefnu foreldra Krystu kemur fram að forsvarsmenn Teslu hafi vitað af þessum galla árum saman og fyrirtækið hefði getað gert ráðstafanir til að leysa vandann. Það hafi hins vegar ekki gerst.

Í frétt New York Times kemur fram að málsóknin bætist við nokkrar aðrar sambærilegar.

Í ágúst komst kviðdómur í Flórída að þeirri niðurstöðu að fjölskylda háskólanema sem lést þegar stjórnlaus Tesla ók á hann fyrir nokkrum árum, skyldi fá yfir 240 milljónir dollara í skaðabætur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Segja hönnunargalla í Teslu hafa valdið dauða dóttur þeirra
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Dómari skipaður af Ronald Reagan urðar yfir Trump í lögfræðiáliti sem allir eru að tala um
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Fundu vísbendingar um lykilinn að langlífi í genum 117 ára gamallar konu
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“
Pressan
Í gær
Dæmdur til dauða fyrir dónaskap á Facebook
Pressan
Í gær
Telja nær útilokað að litli drengurinn finnist á lífi
Pressan
Í gær
Eina konan á dauðadeild í Tennessee verður líflátin á næsta ári
Pressan
Í gær
Vendingar í máli stúlku sem hvarf á dularfullan hátt árið 1970

Mest lesið

Tómas sleginn yfir uppsögn Davíðs – „Ég ætla þá rétt að vona það“
Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“
Eiður Smári telur endurkomu líklega en segir eitt og annað fráhrindandi – „Ég ætla að nefna eitt dæmi þar sem ég gat misst hausinn“
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn með Gallupkönnun um fylgi við mögulega oddvita

Nýlegt

Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Ornstein fullyrðir að United sé ekkert að ræða það að reka Amorim
Tómas sleginn yfir uppsögn Davíðs – „Ég ætla þá rétt að vona það“
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
Ákveður að skella sér í stóru seðlana í Sádi-Arabíu
Dómur kveðinn upp yfir P. Diddy
Pressan
Fyrir 2 dögum
Opnar sig um samtalið sem hún átti við alræmdan frænda sinn eftir að hann var sakaður um kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 2 dögum

Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor

Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt
Pressan
Fyrir 2 dögum

Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta

Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Pressan
Fyrir 3 dögum

Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi

Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd

Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd
Pressan
Fyrir 3 dögum
Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu

Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu

Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa

Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær
Pressan
Fyrir 5 dögum
Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug

Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Fyrir 6 dögum

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn
Pressan
Fyrir 6 dögum
Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út
Pressan
Fyrir 6 dögum

Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér

Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Pressan
Fyrir 1 viku
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Pressan
Fyrir 1 viku
Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum
Pressan
Fyrir 1 viku

Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“

Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Pressan
Fyrir 1 viku

Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð

Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð
Pressan
Fyrir 1 viku
Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn
Pressan
Fyrir 1 viku
Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð