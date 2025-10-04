fbpx
Laugardagur 04.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ráðlögð gildi B12-vítamíns kannski ekki eins ráðlögð og áður var haldið

Pressan
Laugardaginn 4. október 2025 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

B12 vítamín er vatnsleysanlegt vítamín sem er mikilvægt fyrir myndun rauðu blóðkornanna sem sjá um að flytja súrefni um líkama okkar. Einnig er B12 nauðsynlegt fyrir venjulega heilastarfsemi og taugakerfið. Það er því ekki gott að skorta B12 og eru margir í dag meðvitaðir um að huga að þessu mikilvæga vítamíni. Nú segja vísindamenn að það sé jafnvel ekki nóg því að gildi vítamínsins í blóði sé innan ráðlagðra marka.

Rannsókn vísindamanna við Háskólann í Kaliforníu, San Francisco, bendir til þess að fólk þurfi mögulega meira B12 en áður var talið, sérstaklega fólk sem er komið á eldri árin. Rannsóknin leiddi í ljós að eldra fólk sem var með B12 innan eðlilegra marka, en þó í lægra lagi, átti meðal annars erfiðara með að vinna úr upplýsingum og var með meiri skaða í hvítu efni heilans. Þessir aðilar fengu lægri einkunn á prófum sem mæla vitræna og sjónræna úrvinnslu samanborið við þá sem höfðu hærri B12-gildi.

Rannsóknin var birt í Annals of Neurology, en samkvæmt einum höfundi hennar, Ari J. Green, vekur rannsóknin upp spurningar um hvort núverandi viðmið B12 séu nægilega há og hvort breyta þurfi viðmiðum og eins hvort B12-skortur gæti leikið stærra hlutverk í aldurstengdri heilahrörnun en áður var talið.

SciTechDaily greinir frá.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 29 mínútum
Ráðlögð gildi B12-vítamíns kannski ekki eins ráðlögð og áður var haldið
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Bláflibbabylting í Bandaríkjunum – Unga fólkið sér ekki tilgang með háskólanámi
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Óttast að raðmorðingi gangi laus í Houston – Lögregla hvetur til stillingar og íbúar grípa til eigin ráða
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Segja hönnunargalla í Teslu hafa valdið dauða dóttur þeirra
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Dómari skipaður af Ronald Reagan urðar yfir Trump í lögfræðiáliti sem allir eru að tala um
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Fundu vísbendingar um lykilinn að langlífi í genum 117 ára gamallar konu
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“
Pressan
Í gær
Dæmdur til dauða fyrir dónaskap á Facebook

Mest lesið

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Tómas sleginn yfir uppsögn Davíðs – „Ég ætla þá rétt að vona það“
Skemmtu sér við að murka lífið úr varnarlausum ellilífeyrisþega – „Hvers konar kynslóð er verið að ala upp?“
Dæmdur til dauða fyrir dónaskap á Facebook
Eiður Smári telur endurkomu líklega en segir eitt og annað fráhrindandi – „Ég ætla að nefna eitt dæmi þar sem ég gat misst hausinn“

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin
Tuchel harður á því að geta unnið HM án þess að velja Bellingham
Telja sig hafa fundið skýringu þess að konur lifa að jafnaði lengur en karlar
Fékk ótrúleg viðbrögð á TikTok: „Þá vissi ég að ég væri ekki að fara að hætta þessu“
Stuðningsmenn Liverpool slegnir yfir nýju lagi Taylor Swift
Pressan
Í gær
Vendingar í máli stúlku sem hvarf á dularfullan hátt árið 1970
Pressan
Í gær

Faðir vaknaði daginn sem ákvarða átti refsingu hans fyrir kynferðisbrot – Þess í stað skaut hann börnin sín

Faðir vaknaði daginn sem ákvarða átti refsingu hans fyrir kynferðisbrot – Þess í stað skaut hann börnin sín
Pressan
Fyrir 2 dögum
Rannsaka aftur andlát frægs blaðamanns 20 árum eftir að hann lést
Pressan
Fyrir 2 dögum
Opnar sig um samtalið sem hún átti við alræmdan frænda sinn eftir að hann var sakaður um kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 2 dögum

Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor

Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki

Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt
Pressan
Fyrir 3 dögum

Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta

Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Pressan
Fyrir 3 dögum
Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd

Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd
Pressan
Fyrir 3 dögum

Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar

Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu

Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða

Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær
Pressan
Fyrir 5 dögum
Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?
Pressan
Fyrir 6 dögum

Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug

Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Fyrir 6 dögum
Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn
Pressan
Fyrir 6 dögum
Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út
Pressan
Fyrir 6 dögum

Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér

Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Pressan
Fyrir 1 viku

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Pressan
Fyrir 1 viku
Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum
Pressan
Fyrir 1 viku
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“