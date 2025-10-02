Vendingar í máli stúlku sem hvarf á dularfullan hátt árið 1970

Cheryl var aðeins þriggja ára þegar hún hvarf frá Fariy Meadow-ströndinni í Wollongong, en lögregla telur að hún hafi verið numin á brott og svo myrt. Cheryl var á ströndinni ásamt móður sinni og þremur bræðrum þegar hún hvarf skyndilega.
Sjálfboðaliðarnir sem um ræðir starfrækja samtökin Search Dogs Sydney, en eins og nafnið gefur til kynna búa samtökin yfir sérþjálfuðum leitarhundum.
Samtökin leituðu, að beiðni aðstandenda Cheryl, á svæði skammt frá staðnum þar sem Cheryl hvarf og segir í frétt BBC að leitin hafi gefið til kynna að þar væri hugsanlega eitthvað að finna.
Leitarhundarnir, sem eru meðal annars þjálfaðir til að leita að líkum, hafa áður sýnt hversu megnugir og hafa þeir áður fundið mannabein á afskekktum stöðum. Talsmaður teymisins, Chris D’Arcy, segir að hundarnir hafi sýnt greinilega breytingu í hegðun á svæðinu sem nú er í brennidepli.
Tilfinningarnar eru þó blendnar hjá aðstandendum Cheryl. „Við vonuðum alltaf að hún hefði verið tekin af einhverjum sem gat ekki eignast barn, alið hana upp og að hún myndi einn daginn bankað upp á,“ segir bróðir hennar, Ricki Nash. „Að vera hér og leita að líkamsleifum er ekki góð tilfinning.“
Frank Sanvitale, fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður, sem starfaði við rannsókn málsins á sínum tíma, segir líkurnar á að finna eitthvað eftir svo langan tíma vera afar litlar. „Það væri eins og að vinna fjórum sinnum í röð í lottó,“ sagði hann – en bætti við að fjölskyldan ætti skilið að fá sannleikann eftir öll þessi ár.
Árið 2019 var mál gegn manni, sem þá var á sextugsaldri, fellt niður en hann hafði verið ákærður fyrir mannrán og morð á Cheryl. Hann neitaði alfarið sök og dómari hafnaði því að hægt væri að nota játningu, sem hann hafði gefið sem unglingur á áttunda áratugnum, sem sönnun fyrir dómi.