fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Faðir vaknaði daginn sem ákvarða átti refsingu hans fyrir kynferðisbrot – Þess í stað skaut hann börnin sín

Pressan
Fimmtudaginn 2. október 2025 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Faðir í Michigan, sem hafði verið sakfelldur fyrir að bera kynfæri sín fyrir framan barn, átti að vera dæmdur til refsingar þann 11. september síðastliðinn. Þess í stað var hann handtekinn og ákærður fyrir töluvert alvarlegri brot. Hann hafði um morguninn vaknað og skotið þrjú börn sín, eitt þeirra til bana.

Jeff Smere er 44 ára og á árunum 2020-2023 rak fjölskylda hans dagvistun fyrir börn. Smere var sakaður um að hafa berað kynfæri sín fyrir einu barninu í hans umsjá. Hann var sakfelldur í dómi og þann 11. september átti að ákvarða refsingu hans, eins og venjan er í Bandaríkjunum. Þess í stað vaknaði hann þennan morgun, vakti börnin sín til að koma þeim í skólann en síðan, fyrir einhverja ástæðu, skaut hann þau. Lögregla fékk tilkynningu um skothvelli á heimilinu klukkan sex um morguninn. Þegar komið var á vettvang lágu börnin þrjú í blóði sínu.

Eiginkona Smera og elsti sonur hans höfðu náð að stöðva aðförina en Smere reyndi þá að svipta sig lífi. Hann játaði sök greiðlega í skýrslutöku og sagðist hafa skipulagt árásina í um viku. Kayleb, 17 ára sonur hans, lést af sárum sínum. Hin börnin, Bentley 13 ára og Kinzley 12 ára, lifðu árásina af en voru flutt alvarlega slösuð á gjörgæsludeild. Kinzley er nú lömuð frá hálsi og niður. Skotið hæfði hana í bakið. Að sögn GoFundMe-síðu fjölskyldunnar elskaði Kinzley blak og dans en mun nú hvorugt getað stundað framar. Bentley slapp betur en slasaðist töluvert, en hann er með brotin kinnbein, brotin kjálka og brotið nefbein.

Smere er nú ákærður fyrir eitt morð og tvær morðtilraunir, ásamt barnaverndarbrotum, heimilisofbeldi gegn börnum og fjölda brota gegn vopnalögum.

„Móðirin situr nú eftir og þarf að hugsa um tvö slösuð börn samtímis því sem hún syrgir son sinn og eiginmann. Hún stendur nú frammi fyrir því erfiða verkefni að skipuleggja jarðarför, borga síhækkandi reikninga vegna heilbrigðisþjónustu og eins þarf hún að sjá fjölskyldu sinni fyrir nauðsynjum á borð við mat. Fjölskyldan átti þegar erfitt með að ná endum saman, fyrir þennan harmleik, og þarf nú að finna nýtt heimili með aðgengi fyrir hjólastól,“ segir á GoFundMe.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Faðir vaknaði daginn sem ákvarða átti refsingu hans fyrir kynferðisbrot – Þess í stað skaut hann börnin sín
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Rannsaka aftur andlát frægs blaðamanns 20 árum eftir að hann lést
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Opnar sig um samtalið sem hún átti við alræmdan frænda sinn eftir að hann var sakaður um kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki
Pressan
Í gær
Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt
Pressan
Í gær
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Pressan
Í gær
Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi

Mest lesið

Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor
Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg
Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“

Nýlegt

Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Telur leigjendur á Íslandi vantalda um 75.000 – „Það er nú svolítið mikil skekkja.“
Svona er lið umferðarinnar í Meistaradeildinni
Eru til í að ganga að verðmiða Arsenal
Nýtt úthverfi sem útilokar möguleika 62% heimila á að eiga bíl
Vill lítið gefa upp um fjaðrafokið í kringum fyrirhuguð skipti til Liverpool
Pressan
Í gær
Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar
Pressan
Í gær

Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum

Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“

Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða

Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær
Pressan
Fyrir 3 dögum
Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug

Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Fyrir 4 dögum

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út
Pressan
Fyrir 5 dögum
Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Pressan
Fyrir 5 dögum

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum
Pressan
Fyrir 6 dögum
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð
Pressan
Fyrir 6 dögum

Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn

Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn
Pressan
Fyrir 6 dögum

Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð

Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð
Pressan
Fyrir 6 dögum
Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul
Pressan
Fyrir 6 dögum

Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 

Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 
Pressan
Fyrir 1 viku
Slæmar fréttir fyrir Trump og baráttu hans fyrir friðarverðlaunum Nóbels – „Við kunnum ekki að meta það“
Pressan
Fyrir 1 viku
Systur sem lögðu minningarstað um Charlie Kirk í rúst leita til almennings um hjálp við að borga reikninginn
Pressan
Fyrir 1 viku

Myndbandið fór eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla – Nú hefur unglingurinn hlotið dóm

Myndbandið fór eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla – Nú hefur unglingurinn hlotið dóm
Pressan
Fyrir 1 viku

„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana

„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana
Pressan
Fyrir 1 viku
Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Pressan
Fyrir 1 viku
Ofsahræðsla greip um sig eftir stórfurðulega hegðun flugfarþega