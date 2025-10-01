fbpx
Miðvikudagur 01.október 2025

Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd

Miðvikudaginn 1. október 2025 07:21

Skjáskot.

Í síðustu viku átti sér stað hörmulegt atvik á Nama Peak í Sichuan-héraði í Kína. 31 árs göngumaður hafði losað öryggisreipi sitt til að taka mynd, en rann og féll niður af 5500 metra fjallinu. Hann lét lífið.

Hrollvekjandi myndband af atvikinu hefur farið eins og eldur í sinu um netheima.

@thesundaily 30 Sept 2025: A 31-year-old man plunged to his death while climbing Nama Peak in Sichuan, China, after reportedly undoing his safety rope to take photos on Sept 25. Authorities confirmed he slid more than 200m before falling into rocky terrain at around 5,300m above sea level. The group had also climbed without permits, and police are investigating the case. #theSun #theSunMY #China #HikingAccident #Mountaineering ♬ original sound – The Sun Malaysia

Sumir netverjar velta því fyrir sér af hverju hinir göngumennirnir standa bara og stara á manninn renna niður fjallið, en eins og aðrir benda á þá gátu þeir ekkert gert þar sem það hefði verið lífshættulegt að fara á eftir manninum.

