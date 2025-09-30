fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa

Pressan
Þriðjudaginn 30. september 2025 06:00

Stúlkan er við ágæta heilsu.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lögregluyfirvöld á Filippseyjum leita nú logandi ljósi að konu sem fæddi stúlkubarn fyrir skömmu.

Stúlkan fannst ein og yfirgefin í pappakassa í vegkanti í borginni Tuguegarao þann 24. september síðastliðinn. Segja má að stúlkan sé stálheppin að vera á lífi.

Það var vegfarandi, amma á besta aldri, sem gekk fram á stúlkubarnið snemma að morgni miðvikudagsins í síðustu viku. Hún hafði samband við lögreglu og var barnið flutt til skoðunar á spítala þar sem í ljós kom að það var við góða heilsu.

Talið er að stúlkan hafi verið innan við eins dags gömul þegar hún fannst. Hún dvaldi á sjúkrahúsi í nokkra daga en er nú komin í hendur félagsmálayfirvalda á meðan lögregla rannsakar málið og reynir að komast að því hver móðirin er.

Jose Nartatez Jr., lögreglustjóri á svæðinu, segir í samtali við AP að tilviljun hafi í raun ráðið því að stúlkan fannst. Ef ekki hefði verið fyrir skjót viðbrögð vegfarandans væri stúlkan mögulega ekki á lífi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða
Pressan
Í gær
Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær
Pressan
Í gær
Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?
Pressan
Í gær
Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Í gær
Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út
Pressan
Fyrir 2 dögum
Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér

Mest lesið

Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök – Hengdi sig á heimili sínu
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“

Nýlegt

Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Davíð Smári mjög óvænt hættur með Vestra – Klárar ekki tímabilið
Rotturnar í Sviss mjög ágengar – „Aldrei séð annað eins“
Auður veltir fyrir sér umdeildri frétt Stefáns Einars og á hvaða forsendum hún var skrifuð
Ólafur var stundum sagður hrokafullur en virðist hafa lært mikið í heimi kvenna – „Ég held að þetta sé góð ráðning“
Á leið í hjartaaðgerð – Vandamálið kom upp við reglulega skoðun
Pressan
Fyrir 3 dögum
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð

Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð
Pressan
Fyrir 4 dögum

Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul

Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul
Pressan
Fyrir 4 dögum

Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 

Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 
Pressan
Fyrir 4 dögum
Slæmar fréttir fyrir Trump og baráttu hans fyrir friðarverðlaunum Nóbels – „Við kunnum ekki að meta það“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Systur sem lögðu minningarstað um Charlie Kirk í rúst leita til almennings um hjálp við að borga reikninginn

Systur sem lögðu minningarstað um Charlie Kirk í rúst leita til almennings um hjálp við að borga reikninginn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Myndbandið fór eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla – Nú hefur unglingurinn hlotið dóm
Pressan
Fyrir 4 dögum
„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar

Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ofsahræðsla greip um sig eftir stórfurðulega hegðun flugfarþega

Ofsahræðsla greip um sig eftir stórfurðulega hegðun flugfarþega
Pressan
Fyrir 5 dögum
Tók hann þrjá mánuði að deyja eftir hryllilega árás um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 5 dögum
Allt brjálað út af heimskulegum hrekk aðstoðarkennara
Pressan
Fyrir 5 dögum

„Martraðarbakteríur“ sækja í sig veðrið í Bandaríkjunum

„Martraðarbakteríur“ sækja í sig veðrið í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Elon Musk gekk of langt – Ríkisstarfsmenn endurráðnir eftir 7 mánaða frí á fullum launum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Óhugnanlegt myndband sýnir þegar hótelgestir áttu fótum sínum fjör að launa
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hvíta húsið telur að slökkt hafi verið á rúllustiganum viljandi – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 5 dögum

Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst

Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst
Pressan
Fyrir 5 dögum

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland
Pressan
Fyrir 5 dögum
Einn versti dagur lífsins að komast að því að hann taldist meðal þeirra ríkustu – „Það bara virkilega fauk í mig“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum

Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Pressan
Fyrir 6 dögum
Bókaði sér líknardráp svo hann gæti notið lífsins – „Ég hef aldrei óttast dauðann. Ég óttast að hafa engin lífsgæði“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Pressan
Fyrir 6 dögum

Trump hafður að háði – Sagðist hafa stillt til friðar í stríði landa sem áttu ekki í átökum

Trump hafður að háði – Sagðist hafa stillt til friðar í stríði landa sem áttu ekki í átökum
Pressan
Fyrir 6 dögum

Evrópureisa elgsins Emils á enda – vonir standa til að samfélagsmiðlastjarnan setjist nú í helgan stein

Evrópureisa elgsins Emils á enda – vonir standa til að samfélagsmiðlastjarnan setjist nú í helgan stein
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ferðalag til Ítalíu breyttist í martröð fyrir grunlausan ferðamann
Pressan
Fyrir 1 viku
Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra