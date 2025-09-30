Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu

Barack Obama, fyrrum Bandaríkjaforseti, telur að heimurinn væri betri ef eldri kynslóðirnar þekktu betur sinn vitjunartíma. Það má ráða af ummælum hans í London á miðvikudaginn þar sem hann ræddi við breska sagnfræðinginn David Olusoga.
„Það væri sanngjarnt að halda því fram að 80 prósent af heimsins vanda tengist öldruðum karlmönnum sem ríghalda í völd, sem eru hræddir við dauðann og að falla í gleymsku, og neita að sleppa. Þeir byggja píramída, þeir setja nöfn sín við allt og verða mjög kvíðnir yfir þessu.“
Þetta er í samræmi við ummæli fyrrum forsetans árið 2019 en þá var hann staddur í Singapore og tók fram að vandamál heimsins mætti að miklu rekja til eldra fólks, gjarnan karlmanna, sem þvælist fyrir. Obama telur að pólitískir leiðtogar eigi ekki að vera slíkir til lífstíðar og alls ekki bara til að þjóna sínum eigin hégóma. „Það er mikilvægt að pólitískir leiðtogar hafi í huga að þeim er ætlað að gegna tilteknu starfi. Þeir eru ekki ráðnir til lífstíðar og þeir eru ekki ráðnir til að upphefja sinn eigin hégóma og vald.“
Telja má að ummæli Obama á miðvikudaginn hafi verið skot á Donald Trump Bandaríkjaforseta sem er 79 ára gamall og gjarn á að skýra fyrirtæki sín og byggingar eftir sjálfum sér. Trump hefur eins sett mark sitt á forsetabústaðinn, Hvíta húsið. Til dæmis ætlar hann að reisa stórt og mikið samkomuhús á lóðinni, hefur nú þegar tekið fræga rósagarðinn í gegn og fyllt húsið sjálft af gylltu skrauti. Fyrir skömmu kynnti hann svo frægðargarð forsetanna (e. presidential wall of fame) í vesturvæng Hvíta hússins þar sem má finna myndir af öllum forsetum Bandaríkjanna. Öllum nema forvera Trump, Joe Biden, en í hans stað má finna mynd af undirskriftarvél forsetaembættisins sem Trump hefur gagnrýnt Biden fyrir að nota.