Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu

Mitchell Deakin stökk úr flugvél úr 11 þúsund feta hæð ásamt leiðbeinanda sínum, en eitthvað varð til þess að fallhlífin opnaðist ekki nema að litlu leyti. Þurftu þeir þá að treysta á varafallhlífina sem opnaðist ekki heldur.
Deakin og leiðbeinandi hans, Jiron Ponce, skullu til jarðar á um 70 kílómetra hraða en það sem dró úr hraðanum var að aðalfallhlífin opnaðist að hluta.
Bæði Deakin og Ponce komust lífs af úr slysinu en báðir slösuðust alvarlega og er enn tvísýnt um stöðu Ponce.
Deakin mjaðmagrindarbrotnaði, rifbeinsbrotnaði, fékk gat á lunga og skemmdir á nýra svo eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir þessa skelfilegu reynslu hefur hann náð hægum bata og fagnaði hann 25 ára afmæli sínu í vikunni með móður sína, Janine Deakin, sér við hlið.
Kærasta Deakin, Isabel Clacher, hefur hafið söfnun fyrir kærasta sinn en hann dvelur á sjúkrahúsi í Las Vegas. Nú þegar hafa yfir 16 þúsund pund safnast.
„Þetta er gríðarlegt áfall fyrir hann, fjölskyldu hans og vini – sérstaklega þar sem hann er langt í burtu frá sínum heimahögum,“ segir Isabel sem vonast til þess að nægur peningur safnist svo hann þurfi ekki að hafa fjárhagsáhyggjur í fjarlægu landi og komist heim þegar yfir lýkur.