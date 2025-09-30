fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“

Þriðjudaginn 30. september 2025 11:30

Thomas yngri með eiginkonu sinni og barni.

Faðir Thomas Jacob Sanford, sem ók hóf skothríð á kirkjugesti í Michigan í Bandaríkjunum á sunnudag áður en hann kveikti í kirkjunni, segir að hann eigi erfitt með að átta sig á hvað syni hans gekk til með árásinni.

Fjórir létust í árásinni og átta slösuðust en Thomas var skotinn til bana af lögreglumönnum sem komu á vettvang.

„Mér líður skelfilega fyrir hönd þeirra fjölskyldna sem eiga um sárt að binda. Þau eru að ganga í gegnum sömu erfiðleika og ég og eiginkona mín og ég biðst afsökunar vegna þess,“ hefur USA Today eftir föðurnum, Thomas Sanford eldri.

Sjá einnig: Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær

Thomas yngri ók bifreið sinni á kirkjuna áður en hann hóf skothríð á gesti með árásarriffli.

Lögregla hefur ekki gefið neitt upp um hugsanlegar ástæður voðaverksins og Thomas eldri segist ekki átta sig á hvað syni hans gekk til.

Bendir hann á að sonur hans hafi gegnt herþjónustu í Írak á sínum tíma, hann hafi „elskað Bandaríkin, elskað fjölskyldu sína og verið góður maður“ eins og hann orðaði það.

Orðrómur hefur verið á kreiki að Thomas yngri hafi þjáðst af áfallastreituröskun eftir að hafa verið í hernum. Spurður út í það sagði Thomas eldri:

„Það eina sem ég get sagt er að sonur minn gerði þetta. Um ástæður voðaverksins þá finnst mér það ekki skipta máli. Þetta gerðist og við gerum að ganga í gegnum hreina martröð.“

