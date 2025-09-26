fbpx
Föstudagur 26.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum

Pressan
Föstudaginn 26. september 2025 21:30

George Legere. Mynd: Lögreglan í East Hartford.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fortíðin hefur svo sannarlega bankað á dyrnar hjá hinum 77 ára gamla George Legere í Connecticut í Bandaríkjunum. Hann var nýlega handtekinn í tengslum við rannsókn á dauða 21 árs konu sem stungin var til bana árið 1973, hún hét Janet Couture. Fannst hún látin á heimili sínu þann 13. október það ár.

Árið 2021 var Legere handtekinn vegna annars þá óupplýsts máls, en hann var sakaður um að hafa frelsissvipt konu árið 1984. Í kjölfarið voru opnaðar rannsóknir á mörgum óupplýstum málum sem hann er talinn tengjast, og varða árásir á konur. Elstu málin eru frá því fyrir 1970. Lögregla segir að Legere hafi upphaflega verið grunaður um morðið á Janet Couture en ekki hafi verið fyrir hendi nægilega sterk sönnunargögn til að ákæra hann.

Lögregla telur að Legere hafi farið inn um glugga að heimili Couture og síðan stungið hana til bana. Hann var handtekinn vegna málsins núna í vikunni en er að afplána 25 ára fangelsisdóm fyrir brotið frá 1984 sem hann var handtekinn fyrir árið 2021.

Í tilkynningu frá lögreglunni í East Hartford um málið segir: „Að veita fjölskyldum brotaþola málalyktir er í forgangi hjá rannsóknarlögreglumönnum okkar. Við reynum að ná fram réttlæti í öllum málum og skiptir þá engu máli hvað langur tími hefur liðið. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir Couture-fjölskylduna og við vonum að þetta færi þeim sálarfrið.“

Sjá nánar hér.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Handtekinn vegna morðs sem var framið fyrir 50 árum en situr inni vegna mannráns fyrir 40 árum
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Rotnandi líkið í Teslunni – Segir galið að söngvarinn hafi ekki verið handtekinn og ákærður fyrir barnaníð
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Lét næstum lífið eftir að hún geispaði svo harkalega að hún braut á sér hálsinn
Pressan
Í gær
Vændiskona „frá helvíti“ grunuð um þrjú morð
Pressan
Í gær
Leita nú meints morðingja eftir að hafa óvart sleppt honum úr haldi – þolandinn var aðeins 15 ára gömul
Pressan
Í gær
Varnarmálaráðherra boðar til dularfulls fundar – „Fólk er mjög órólegt. Það hefur ekki hugmynd um hvað þetta þýðir“ 
Pressan
Í gær
Slæmar fréttir fyrir Trump og baráttu hans fyrir friðarverðlaunum Nóbels – „Við kunnum ekki að meta það“

Mest lesið

Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Katie Price sviptir hulunni af fræga manninum sem kunni ekkert í rúminu – „Hann minnti mig á rauða Bosch vél sem ég á í bílskúrnum“
Only Fans-höfuðborg heimsins: Ástæða þess að Only Fans-stjörnur flykkjast til Dúbaí

Nýlegt

Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“
Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum
Stytta reist af Trump og Epstein við þinghúsið í Washington – „Bestu vinir að eilífu“
Segir að hann hafi ekki verið latur heldur annars hugar vegna ummæla Charlie Sheen
Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær
Pressan
Í gær
„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana
Pressan
Í gær

Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar

Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ofsahræðsla greip um sig eftir stórfurðulega hegðun flugfarþega
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tók hann þrjá mánuði að deyja eftir hryllilega árás um hábjartan dag
Pressan
Fyrir 2 dögum

Allt brjálað út af heimskulegum hrekk aðstoðarkennara

Allt brjálað út af heimskulegum hrekk aðstoðarkennara
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Martraðarbakteríur“ sækja í sig veðrið í Bandaríkjunum

„Martraðarbakteríur“ sækja í sig veðrið í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Elon Musk gekk of langt – Ríkisstarfsmenn endurráðnir eftir 7 mánaða frí á fullum launum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar hótelgestir áttu fótum sínum fjör að launa

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar hótelgestir áttu fótum sínum fjör að launa
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hvíta húsið telur að slökkt hafi verið á rúllustiganum viljandi – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst
Pressan
Fyrir 2 dögum

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland

Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland
Pressan
Fyrir 2 dögum

Einn versti dagur lífsins að komast að því að hann taldist meðal þeirra ríkustu – „Það bara virkilega fauk í mig“

Einn versti dagur lífsins að komast að því að hann taldist meðal þeirra ríkustu – „Það bara virkilega fauk í mig“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bókaði sér líknardráp svo hann gæti notið lífsins – „Ég hef aldrei óttast dauðann. Ég óttast að hafa engin lífsgæði“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson

Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump hafður að háði – Sagðist hafa stillt til friðar í stríði landa sem áttu ekki í átökum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Evrópureisa elgsins Emils á enda – vonir standa til að samfélagsmiðlastjarnan setjist nú í helgan stein
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ferðalag til Ítalíu breyttist í martröð fyrir grunlausan ferðamann
Pressan
Fyrir 3 dögum

Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra

Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra
Pressan
Fyrir 4 dögum

Réttarhöld í einu elsta óupplýsta morðmáli Frakklands hófust í dag – „Kraftaverk að við séum komin hingað“

Réttarhöld í einu elsta óupplýsta morðmáli Frakklands hófust í dag – „Kraftaverk að við séum komin hingað“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Samsæriskenning um skotmann Charlie Kirk – Er eitthvað gruggugt við samtalið við herbergisfélagann?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Spjallmenni taldi sig vera að ræða við barn og sagði því að myrða föður sinn og skera undan sér

Spjallmenni taldi sig vera að ræða við barn og sagði því að myrða föður sinn og skera undan sér
Pressan
Fyrir 4 dögum
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Pressan
Fyrir 5 dögum
Sökuð um að hafa myrt ungabarn fyrir 27 árum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við

Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við
Pressan
Fyrir 6 dögum

Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“

Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu
Pressan
Fyrir 6 dögum
Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir