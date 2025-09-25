fbpx
Fimmtudagur 25.september 2025

Slæmar fréttir fyrir Trump og baráttu hans fyrir friðarverðlaunum Nóbels – „Við kunnum ekki að meta það“

Fimmtudaginn 25. september 2025 20:00

Donald Trump Bandaríkjaforseta dreymir um friðarverðlaun Nóbels. Þetta er ekkert leyndarmál en forsetinn hefur ekki farið leynt með það að telja sig hafa tilkall til verðlaunanna.

Einn meðlimur norsku nóbelsnefndarinnar segir þó að Trump sé að gera sjálfum sér óleik með því að girnast verðlaunin með svona opinberum og hrópandi hætti.

„Sumir kandídatar beita miklum þrýstingi og við kunnum ekki að meta það,“ segir nóbelsnefndarmaðurinn Asle Toje í samtali við Reuters.

„Við erum von að vinna í læstu herbergi án þess að verða fyrir utanaðkomandi áhrifum. Það er nógu erfitt fyrir okkur að sammælast innbyrðis um þetta án þess að fólk sé að reyna að hafa áhrif á okkur.“

„Ég hef bundið endi á sjö stríð, tekist á við leiðtoga hverrar og einnar þessara þjóða og aldrei hef ég fengið símtal frá Sameinuðu þjóðunum þar sem mér er boðin hjálp,“ sagði Trump á fundi Sameinuðu þjóðanna á þriðjudaginn.

„Það er tvennt sem ég hef fengið frá Sameinuðu þjóðunum, bilaður rúllustigi og biluð textavél.“

Nóbelssagnfræðingurinn Asle Sveen segir eins við Reuters að Trump geti gleymt friðarverðlaununum. Hann komi ekki til greina þar sem hann hafi stutt Ísrael í átökunum á Gasaströndinni og eins hafi Trump reynt að friðþægja Vladimir Pútín Rússlandsforseta í tengslum við innrásina í Úkraínu.

Nina Graeger, framkvæmdastjóri friðarrannsóknarstofnunar Osló, bætir við að Trump hafi dregið Bandaríkin úr Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) og úr Parísar-samkomulaginu um loftlagsbreytingar. Eins hafi forsetinn háð tollastríð gagnvart fyrrum bandamönnum Bandaríkjanna. Hún tekur þó fram að Trump kæmi til greina ef honum tækist raunverulega að stilla til friðar milli Ísrael og Palestínu annars vegar og svo milli Rússlands og Úkraínu hins vegar.

