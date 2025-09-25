„Konan í bleiku“ – Interpol hefur loks borið kennsl á hana

Frá árinu 2023 hefur átak verið í gangi hjá Interpol sem kallast Operation Identify Me, en markmið átaksins er að bera kennsl á konur sem hafa verið myrtar eða látist við grunsamlegar eða óútskýrar aðstæður í Evrópu.
Er Liudmila þriðja konan sem Interpol tekst að bera kennsl á með þessum hætti. Fysta málið varðaði belgíska konu, en aðstandendum hennar tókst að bera kennsl á hana eftir að hafa séð mynd af húðflúri hennar í frétt BBC.
Lík Liudmilu fannst í júlí 2005 við veg skammt frá Barcelona. Hún var kölluð „konan í bleiku“ af lögreglu, þar sem hún var klædd í bleikan bol skreyttan blómum, bleikar buxur og bleika skó.
Á sínum tíma sagði lögreglan á svæðinu að konan hefði látist með „grunsamlegum hætti“ þar sem ummerki gáfu til kynna að líkið hefði verið fært skömmu áður en það fannst. Þrátt fyrir ítarlega eftirgrennslan lögreglu tókst ekki að bera kennsl á hana.
Í frétt BBC kemur fram að í byrjun þessa árs hafi tyrknesk lögregluyfirvöld rennt fingrafari konunnar í gegnum gagnagrunn sinn og fóru hjólin þá að snúast. Lögregla var komin með nafn og fékkst það svo staðfest með DNA-greiningu um hvern væri að ræða þegar lífsýni var sent til Rússlands.
Fyrsta konan sem var auðkennd í gegnum átakið var hin 31 árs gamla Rita Roberts frá Wales sem var myrt í Belgíu árið 1992. Og fyrr á þessu ári voru kennsl borin á konu sem fannst látin á Spáni árið 2018. Reyndist þar vera um að ræða hina 33 ára gömlu Ainoha Izaga Ibieta Lima frá Paragvæ í Suður-Ameríku.
Lögregla er enn að reyna að bera kennsl á 44 aðrar konur sem fundist hafa látnar í Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Frakklandi, Ítalíu og á Spáni á undanförnum árum og áratugum. Flestar þeirra eru taldar hafa verið myrtar og voru á aldrinum 15 til 30 ára þegar þær létust.