Miðvikudagur 24.september 2025

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar hótelgestir áttu fótum sínum fjör að launa

Pressan
Miðvikudaginn 24. september 2025 11:22

Fellibylurinn Ragasa hefur valdið töluverðu tjóni í Hong Kong, meginlandi Kína og Taívan.

Í Guangdong-héraði í Kína hefur tveimur milljónum íbúum verið gert að yfirgefa heimili sín og þá hafa sautján fundist látnir í Taívan af völdum fellibylsins. Þar er einnig yfir hundrað manns saknað.

Meðfylgjandi myndband var tekið í anddyri Fullerton Ocean Park-hótelsins í Hong Kong og sýnir þegar flóðbylgja skall á hótelinu og braut sér meðal annars leið í gegnum rúður og glerhurðir.

Áttu gestir og starfsfólk á hótelinu fótum sínum fjör að launa eins og myndbandið sýnir.

Fellibylurinn, sem fengið hefur viðurnefnið „Konungur stormanna“, er einn sá öflugasti í heiminum á árinu og er gert ráð fyrir að miðja hans nái meginlandi Kína í dag.

Yfirvöld í tugum kínverskra borga hafa í dag lokað skólum og fyrirtækjum vegna yfirvofandi óveðurs.

