fbpx
Miðvikudagur 24.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst

Pressan
Miðvikudaginn 24. september 2025 08:00

Robert Redford. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Andlát bandaríska stórleikarans Robert Redford á dögunum hefur beint athyglinni að óhugnanlegu morðmáli sem hafði mikil áhrif á líf leikarans og fjölskyldu hans.

Árið 1983 átti dóttir leikarans, Shauna Redford, í ástarsambandi við mann að nafni Sid Wells sem var nemandi við University of Colorado. Shauna og Sid voru mjög hamingjusöm og virtist samband þeirra traust.

Skotinn til bana

Þann 1. ágúst þetta ár fannst Sid aftur á móti látinn í íbúð sinni í Boulder eftir að hafa verið skotinn til bana. Grunur beindist fljótlega að meðleigjanda Sid, manni að nafni Thayne Alan Smika, sem neitaði því staðfastlega að hafa verið að verki.

Saksóknarar reyndu að finna sönnunargögn sem tengdu hann við morðið en allt kom fyrir ekki og var ákæra aldrei gefin út.

Á þessum tíma var Robert Redford við tökur á myndinni The Natural og varð morðið til þess að hlé var gert á tökum og ákvað Robert að taka sér tímabundið frí frá leiklistinni til að styðja við bakið á dóttur sinni.

Lagði á flótta og lét sig hverfa

Hafi fyrrnefndur Smika verið grunaður um morðið til að byrja með minnkaði sá grunur ekki örfáum árum síðar. Hann lét sig nefnilega hverfa árið 1986, eða um það leyti sem saksóknaraembættið tilkynnti að ekki yrði gefin út ákæra. Lítið er vitað um ferðir hans síðan þá en kenningar voru uppi um að hann hefði farið suður til Texas og svo til Kaliforníu.

Árið 2010, eftir að rannsókn á málinu hófst aftur, var gefin út handtökuskipun á Smika þar sem rannsóknir á DNA-sýnum sem tekin voru á vettvangi morðsins þóttu benda til sektar hans. Ekkert hefur hins vegar spurst til Smika og eru raunar engar staðfestar opinberar upplýsingar um ferðir hans frá árinu 1986. Tilgátur eru þó uppi um að hann gæti hafa tekið upp nýtt nafn í Bandaríkjunum eða flúið úr landi.

Vegleg peningaverðlaun í boði

Eftir að Robert Redford lést þann 16. september síðastliðinn, 89 ára að aldri, ákvað FBI að rifja málið upp og ítreka að enn séu 10 þúsund dollarar í boði fyrir þann sem veitir upplýsingar sem leiða til handtöku Smika.

Redford var alla tíð umhugað um að sökudólgurinn næðist og greiddi hann til dæmis úr eigin vasa fyrir öryggisgæslu til handa fjölskyldu Wells skömmu eftir morðið. Þá hafði hann samband við saksóknaraembættið í Boulder árið 2010, eftir að handtökuskipun var gefin út, þar sem hann þakkaði embættinu fyrir að hafa ekki gleymt málinu.

Óvíst er hvað varð til þess að Wells var myrtur en lögregla segir hugsanlegt að deilur vegna peningaskuldar hafi verið kveikjan að morðinu. Fyrir liggur að Wells skuldaði Smika 300 dollara þegar hann var myrtur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 30 mínútum
Morðmálið sem heltók Robert Redford og fjölskyldu hans er enn óleyst
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Dómur kveðinn upp í óhugnanlega ferðatöskumálinu sem skók Nýja-Sjáland
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Einn versti dagur lífsins að komast að því að hann taldist meðal þeirra ríkustu – „Það bara virkilega fauk í mig“
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Bókaði sér líknardráp svo hann gæti notið lífsins – „Ég hef aldrei óttast dauðann. Ég óttast að hafa engin lífsgæði“
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Trump hafður að háði – Sagðist hafa stillt til friðar í stríði landa sem áttu ekki í átökum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Evrópureisa elgsins Emils á enda – vonir standa til að samfélagsmiðlastjarnan setjist nú í helgan stein

Mest lesið

Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Með alvarlegan heilaskaða eftir atvik um helgina – Er haldið sofandi og algjör óvissa um hvað gerist
Vendingar í máli ungu grænlensku móðurinnar – „Hjarta mitt er heilt á ný“
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra

Nýlegt

Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Davíð ósáttur við umfjöllun um Stuðla – „Þetta er fólkið á gólfinu, þeir sem starfa með börnum sem enginn annar vill fást við“
Borguðu of háan fasteignaskatt í sjö ár en fá ekki endurgreitt
Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara
Móðir með kaupfíkn myrti fjölskyldu sína – Sagði það „glæp gegn mannkyni“ að fá ekki að eyða peningum
Mjög óvænt að skrifa undir á Spáni
Segir flækja málið að vera kallaður goðsögn
Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt
Börsungar vilja sjá United lækka verðmiðann hressilega
Pressan
Í gær
Réttarhöld í einu elsta óupplýsta morðmáli Frakklands hófust í dag – „Kraftaverk að við séum komin hingað“
Pressan
Í gær

Samsæriskenning um skotmann Charlie Kirk – Er eitthvað gruggugt við samtalið við herbergisfélagann?

Samsæriskenning um skotmann Charlie Kirk – Er eitthvað gruggugt við samtalið við herbergisfélagann?
Pressan
Í gær
Spjallmenni taldi sig vera að ræða við barn og sagði því að myrða föður sinn og skera undan sér
Pressan
Fyrir 2 dögum
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sökuð um að hafa myrt ungabarn fyrir 27 árum

Sökuð um að hafa myrt ungabarn fyrir 27 árum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við

Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við
Pressan
Fyrir 3 dögum
Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu

Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Gefur í skyn að fjölskyldan ætli að flytja aftur til Bretlands
Pressan
Fyrir 3 dögum

Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð

Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hrottalegt morð táningsstúlku veldur enn heilabrotum rúmum áratug síðar

Hrottalegt morð táningsstúlku veldur enn heilabrotum rúmum áratug síðar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Farþegi lést um borð í flugi til Kanaríeyja
Pressan
Fyrir 5 dögum
Vara við ofneyslu venjulegra matarsveppa – Gætu valdið krabbameini
Pressan
Fyrir 5 dögum

Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“

Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ræddi við þá sem þekktu skotmanninn best og segir fjölmiðla og yfirvöld mála upp ranga mynd af skoðunum hans
Pressan
Fyrir 5 dögum
Varaforsetinn segir tjáningarfrelsið ekki gilda um þá sem fagna andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 6 dögum
Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 6 dögum

Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki

Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Pressan
Fyrir 6 dögum

Ólýsanlegur harmleikur rústaði lífi tveggja fjölskyldna eftir að lögreglan fór mannavillt – „Mamma, ég elska þig en ég get þetta ekki“

Ólýsanlegur harmleikur rústaði lífi tveggja fjölskyldna eftir að lögreglan fór mannavillt – „Mamma, ég elska þig en ég get þetta ekki“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins

Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins
Pressan
Fyrir 6 dögum
WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta
Pressan
Fyrir 6 dögum
Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus
Pressan
Fyrir 1 viku

Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi

Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi
Pressan
Fyrir 1 viku

Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu

Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu
Pressan
Fyrir 1 viku
Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur
Pressan
Fyrir 1 viku
„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans