Réttarhöld í einu elsta óupplýsta morðmáli Frakklands hófust í dag – „Kraftaverk að við séum komin hingað“

Um er að ræða eitt elsta óupplýsta morðmál Frakklands en lögregla komst ekki á sporið fyrr en árið 2021 – 27 árum eftir morðið.
Það var seint í maímánuði árið 1994 sem lík Desnoix fannst undir gróðri við hliðargötu sem lá að menntaskólanum hennar í bænum Chateau-Thierry. Nálægt skólatöskunni hennar fannst nælonspotti og rós.
Krufning sýndi engin merki um að brotið hefði verið með kynferðislegum hætti á Desnoix.
Lögregla fylgdi á sínum tíma eftir fjölmörgum ábendingum og beindust augu lögreglu í fyrstu að kærastanum hennar.
Þá skoðaði lögregla hvort hinn alræmdi raðmorðingi, Michel Fourniret, hefði myrt Desnoix. Fourniret þessi játaði að hafa drepið 12 manns í Frakklandi og Belgíu á árunum 1987 til 2003.
Í fréttum franskra fjölmiðla kemur fram að DNA-erfðaefni hafi fundist á fötum Desnoix, en DNA-gagnabankar grunaðra og dæmdra einstaklinga gáfu engar niðurstöður – ekki fyrr en árið 2021.
Lögregla fann þá samsvörun en nokkrum vikum áður hafði maður að nafni Pascal Lafolie verið handtekinn í tengslum við heimilisofbeldismál. Tók lögregla DNA-sýni úr honum sem kom heim og saman við DNA-sýnið sem fannst á líki Desnoix.
Lafolie, sem er 58 ára, er sagður hafa játað í fyrstu að hafa banað Desnoix, en síðan dregið játninguna til baka og segist hann nú vera saklaus.
Arnaud Miel, lögmaður móður Desnoix, er þó bjartsýnn á að sakfellt verði í málinu.
„Það er kraftaverk að við séum komin hingað,“ segir hann. Lafolie á yfir höfði sér 30 ára fangelsi verði hann fundinn sekur.