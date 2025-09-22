fbpx
Mánudagur 22.september 2025

Réttarhöld í einu elsta óupplýsta morðmáli Frakklands hófust í dag – „Kraftaverk að við séum komin hingað"

Mánudaginn 22. september 2025 18:30

Karlmaður sem grunaður er um morð á hinni sautján ára gömlu Nadege Desnoix í Frakklandi árið 1994 kom loks fyrir dóm í dag.

Um er að ræða eitt elsta óupplýsta morðmál Frakklands en lögregla komst ekki á sporið fyrr en árið 2021 – 27 árum eftir morðið.

Það var seint í maímánuði árið 1994 sem lík Desnoix fannst undir gróðri við hliðargötu sem lá að menntaskólanum hennar í bænum Chateau-Thierry. Nálægt skólatöskunni hennar fannst nælonspotti og rós.

Krufning sýndi engin merki um að brotið hefði verið með kynferðislegum hætti á Desnoix.

Lögregla fylgdi á sínum tíma eftir fjölmörgum ábendingum og beindust augu lögreglu í fyrstu að kærastanum hennar.

Þá skoðaði lögregla hvort hinn alræmdi raðmorðingi, Michel Fourniret, hefði myrt Desnoix. Fourniret þessi játaði að hafa drepið 12 manns í Frakklandi og Belgíu á árunum 1987 til 2003.

Í fréttum franskra fjölmiðla kemur fram að DNA-erfðaefni hafi fundist á fötum Desnoix, en DNA-gagnabankar grunaðra og dæmdra einstaklinga gáfu engar niðurstöður – ekki fyrr en árið 2021.

Lögregla fann þá samsvörun en nokkrum vikum áður hafði maður að nafni Pascal Lafolie verið handtekinn í tengslum við heimilisofbeldismál. Tók lögregla DNA-sýni úr honum sem kom heim og saman við DNA-sýnið sem fannst á líki Desnoix.

Lafolie, sem er 58 ára, er sagður hafa játað í fyrstu að hafa banað Desnoix, en síðan dregið játninguna til baka og segist hann nú vera saklaus.

Arnaud Miel, lögmaður móður Desnoix, er þó bjartsýnn á að sakfellt verði í málinu.

„Það er kraftaverk að við séum komin hingað,“ segir hann. Lafolie á yfir höfði sér 30 ára fangelsi verði hann fundinn sekur.

