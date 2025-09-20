fbpx
Laugardagur 20.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu

Pressan
Laugardaginn 20. september 2025 20:36

Mánudaginn fannst rotnandi lík í yfirgefinni Teslu-bifreið í Kaliforníu. Bíllinn reyndist vera í eigu söngvarans D4vd sem heitir réttu nafni David Anthony Burke.

Lögreglu hefur tekist að bera kennsl á líkið, sem fannst vafið inn í plast í læstu skotti bifreiðarinnar, en það tilheyrir unglingsstúlku, Celeste Rivas, en hún var 15 ára gömul og hafði horfið árið 2024.

Lögregla segir að söngvarinn hafi sýnt samstarfsvilja í málinu en fyrir liggur að ferill hans hefur borið hnekki og hafa fyrirtæki á borð við Crocs og Hollister slitið samstarfi við D4vd frá því að málið kom upp.

Sjá einnig: Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki

Netverjar hafa bent á að það er margt óhugnanlegt við málið.

Lífleg umræða hefur átt sér stað í vikunni á Reddit þar sem netverjar viðra kenningar sínar um málið og má þar finna margar fullyrðingar sem til þessa hafa ekki verið staðfestar af lögreglu.

Staðfest hefur verið að látna stúlkan var með húðflúr á hægri vísifingri sem á stóð „Shhh“ sem er sams konar húðflúr og D4vd skartar. En samkvæmt Reddit-þræðinum var hún einnig með húðflúr með nafni söngvarans.

Bent hefur verið á að í desember 2023 samdi söngvarinn lag um stúlku að nafni Celeste en Reddit-þráðurinn heldur því fram að söngvarinn og stúlkan hafi þekkst síðan hún var aðeins 11 ára og að hún hafi strokið að heiman í fyrra til að vera með söngvaranum. D4vd hafi svo mútað vinum hennar til að þegja yfir sambandinu.

r/popculturechat - Singer D4vd made a song about a girl named Celeste in December 2023. The dismembered 14 year old girl found in his car is named Celeste.

Reddit-notendur fullyrða að lögreglan hafi undir höndum samskipti á Discord sem sanni ástarsambandið og að söngvarinn hafi eins birt myndir af þeim á lokuðum samfélagsmiðlum. Þetta hafi verið vel þekkt leyndarmál í nærumhverfi hans og jafnvel aðdáendur hans hafi vitað að hann væri fyrir „mjög ungar“ stúlkur.

Einn skrifar:

„Fullt af hörðustu aðdáendum hans vissu um sambandið en sögðu aldrei neitt! Hann var að birta nánustu vinum sínum myndir af þeim saman. Hennar var saknað í ár en enginn sagði neitt. Og hann samdi lag um hana þegar hún var 11. Hver veit hversu lengi hann hefur „groomað“ hana?“

Annar bendir á að söngvarinn hafi í einu TikTok-myndbandi talað um að eiga kærustu sem elskaði Hello Kitty. Celeste hafi elskað Hello Kitty.

TMZ vísar til þess að fyrrverandi kennari Celeste hafi greint nemendum sínum frá því í vikunni að Celeste hafi kynnst söngvaranum á samfélagsmiðlum þó nokkru áður en hún strauk að heiman. Eins hefur miðillinn birt myndir og myndbönd sem sýna söngvarann og stúlkuna saman og myndir þar sem má sjá söngvarann á því svæði þar sem stúlkan bjó með foreldrum sínum áður en hún lét sig hverfa. TMZ fullyrðir einnig að lögregla hafi nú framkvæmt leit á heimili söngvarans til að kanna hvort að þar finnist blóð. Engu að síður hefur lögreglan hvorki staðfest að um morð sé að ræða né að söngvarinn sé grunaður um saknæma háttsemi. Móðir Celeste hefur staðfest í samtali við TMZ að dóttir hennar hafi átt kærasta sem hét David.

