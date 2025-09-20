fbpx
Laugardagur 20.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir

Pressan
Laugardaginn 20. september 2025 16:30

Tveir unglingsdrengir í Flórída eru sagðir hafa valdið meira en 50.000 dala tjóni (um 6 milljónir króna) á skólabókasafni sínu. Það voru mæður drengjanna sem tilkynntu þá til lögreglu.

Í Bandaríkjunum eru yfirvöld ekkert að veigra sér við nafn- og myndbirtingar, en drengirnir munu vera hinn 12 ára gamli Felix Cohen Romero og 13 ára gamli Bentley Ryan Wehrly, sem hafa játað á sig skemmdarverk á Friendship grunnskólabókasafninu í Deltona, samkvæmt Facebook-færslu frá lögregluembætti Volusia-sýslu.

Myndbandsupptaka úr búkmyndavélum sem birt var á Facebook á sunnudag sýndi lögreglumenn bregðast við brunaviðvörun klukkan eitt að nóttu til, með byssur á lofti, þar sem ryðjast í gegnum brak og rusl í nokkrum herbergjum skólabókasafnsins. Glerhurð var brotin, fjölmiðlamiðstöðin var skemmd, húsgögn brotin og bókum kastað í allar áttir og veggjakrot krotað á hurðir.

Til drengjanna sést á eftirlitsmyndbandi seint á sunnudag rétt áður en þeir brutust inn í bókasafnið, þar sem annar drengurinn var með Monster Energy drykkjarhatt og báðir með grímur, samkvæmt myndum sem sýslumannsskrifstofan birti. Sjá má þá stoppa til að dást að skemmdarverki sínu, áður en þeir halda áfram að valda meira tjóni og setja brunaboða af stað.

Eftir að myndbandið var birt tilkynntu mæður drengjanna þá til lögreglu og gæti þeim verið gert að greiða gríðarlegan viðgerðarkostnað. Báðir hafa verið ákærðir fyrir innbrot, að vera án leyfis á skólalóð, glæpsamlegt athæfi og þjófnað, að sögn yfirvalda.

