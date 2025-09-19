fbpx
Föstudagur 19.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Farþegi lést um borð í flugi til Kanaríeyja

Pressan
Föstudaginn 19. september 2025 15:30

Flugvél frá EasyJet.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Farþegi á leið í sumarfrí til eyjarinnar Lanzarote, sem er ein af Kanaríeyjum, lést um borð í flugi EasyJet. Flugvélin var á leið frá Nantes í Frakklandi.

Metro greinir frá þessu og byggir á frétt franska fjölmiðilsins Le Parisien.

Flugið var tíðinda allt þar til allt þar til nálgaðist áfangastaðinn Lanzerote. Sendi flugstjórinn frá sér neyðarboð eftir að ljóst var að farþegi um borð væri alvarlega veikur. Lendingin var engu að síður með venjulegum hætti.

Ekkert liggur fyrir um dánarorsök farþegans og ekki hafa verið gefnar upp frekari upplýsingar um hann.

EasyJet segir í svari við fyrirspurn franska fjölmiðilsins: „Starfsfólk okkar er þjálfað til að bregðast við veikindatilfellum og þau gerðu allt í sínu valdi á meðan fluginu stóð.“

Ennfremur segir: „Hugur okkar er hjá fjölskyldu og vinum farþegans og við bjóðum þeim allan okkar stuðning og aðstoð á þessum erfiða tíma…„Velferð og öryggi farþega okkar og áhafna eru ávallt í fremsta forgangi hjá EasyJet.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Farþegi lést um borð í flugi til Kanaríeyja
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Vara við ofneyslu venjulegra matarsveppa – Gætu valdið krabbameini
Pressan
Í gær
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Pressan
Í gær
Ræddi við þá sem þekktu skotmanninn best og segir fjölmiðla og yfirvöld mála upp ranga mynd af skoðunum hans
Pressan
Í gær
Varaforsetinn segir tjáningarfrelsið ekki gilda um þá sem fagna andláti Charlie Kirk
Pressan
Í gær
Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk
Pressan
Í gær
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Pressan
Í gær
Ólýsanlegur harmleikur rústaði lífi tveggja fjölskyldna eftir að lögreglan fór mannavillt – „Mamma, ég elska þig en ég get þetta ekki“

Mest lesið

Líkfundur í Hafnarfirði
Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Vinkonur á sjötugsaldri lentu í rifrildi á Benidorm – Sú eldri lifði það ekki af
Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“

Nýlegt

Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Maresca sendir sneið á Sterling – Ekki erfitt líf miðað við það sem faðir hans hefur gert í 50 ár
Matargyðjan opinberar hvernig Ozempic hjálpaði henni að sigrast á þunglyndi eftir andlát sonarins
Líkfundur í Hafnarfirði
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu
Innviðaráðherra á von á barni
Pressan
Fyrir 2 dögum
WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus

Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur

Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur
Pressan
Fyrir 3 dögum

„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans

„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þessi óleyfilega athöfn barna getur kostað fjölskyldur háar fjárhæðir

Þessi óleyfilega athöfn barna getur kostað fjölskyldur háar fjárhæðir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Rannsaka lát 19 ára stúlku á Tenerife
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim

Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi

Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þetta sagði meinti skotmaðurinn í hópspjalli eftir morð Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 5 dögum
Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól

Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Pressan
Fyrir 5 dögum
Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?
Pressan
Fyrir 5 dögum
Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru
Pressan
Fyrir 5 dögum

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því
Pressan
Fyrir 6 dögum
Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið
Pressan
Fyrir 6 dögum

„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix

„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix
Pressan
Fyrir 6 dögum
Telja að myndbandsræða Trump hafi verið búin til af gervigreind
Pressan
Fyrir 6 dögum
Fékk ekki hlutverkið sem hann sóttist eftir – Leikstjórinn vildi ekki „Luke Skywalker“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Pressan
Fyrir 1 viku

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri
Pressan
Fyrir 1 viku
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Pressan
Fyrir 1 viku
Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað