Farþegi lést um borð í flugi til Kanaríeyja

Farþegi á leið í sumarfrí til eyjarinnar Lanzarote, sem er ein af Kanaríeyjum, lést um borð í flugi EasyJet. Flugvélin var á leið frá Nantes í Frakklandi.
Metro greinir frá þessu og byggir á frétt franska fjölmiðilsins Le Parisien.
Flugið var tíðinda allt þar til allt þar til nálgaðist áfangastaðinn Lanzerote. Sendi flugstjórinn frá sér neyðarboð eftir að ljóst var að farþegi um borð væri alvarlega veikur. Lendingin var engu að síður með venjulegum hætti.
Ekkert liggur fyrir um dánarorsök farþegans og ekki hafa verið gefnar upp frekari upplýsingar um hann.
EasyJet segir í svari við fyrirspurn franska fjölmiðilsins: „Starfsfólk okkar er þjálfað til að bregðast við veikindatilfellum og þau gerðu allt í sínu valdi á meðan fluginu stóð.“
Ennfremur segir: „Hugur okkar er hjá fjölskyldu og vinum farþegans og við bjóðum þeim allan okkar stuðning og aðstoð á þessum erfiða tíma…„Velferð og öryggi farþega okkar og áhafna eru ávallt í fremsta forgangi hjá EasyJet.“