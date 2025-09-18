fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Varaforsetinn segir tjáningarfrelsið ekki gilda um þá sem fagna andláti Charlie Kirk

Fimmtudaginn 18. september 2025 11:30

Varaforseti Bandaríkjanna, JD Vance, stendur fast á því að þeir sem geri grín að andláti áhrifavaldsins Charlie Kirk eigi að sæta afleiðingum. Slík tjáning njóti ekki verndar tjáningarfrelsisákvæðis fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar.

„Fyrsti viðaukinn verndar mikið af ljótri orðræðu en ef þú fagnar andláti Charlie Kirk, þá ættir þú ekki að njóta verndar frá því að vera rekinn fyrir að vera ógeðsleg mannvera,“ sagði varaforsetinn í samtali við Fox-fréttastofuna. „Ef þú ert háskólaprófessor sem átt allt þitt undir skattpeningum þá ættir þú ekki að fagna andláti Charlie Kirk og ef þú gerir slíkt þá ættir þú kannski að missa vinnuna eða háskólinn þinn að missa fjármögnum.“

Varaforsetinn bætti við að það sé ekki hægt að koma í veg fyrir að sumum finnist að Kirk hafi átt morðið skilið. Það sé þó þakkarvert að margir, bæði einstaklingar og fyrirtæki, hafi barið í borðið og látið þessa aðila sæta ábyrgð fyrir tjáningu sína.

„Já, við erum með tjáningarfrelsi og leyfum frjálsar rökræður, en ef þú fagnar andláti þessa unga föður ættir þú að fá að gjalda fyrir það.“

Varaforsetinn tók eins fram að ríkisstjórnin sé nú að vinna að því að uppræta öfgafulla vinstrihópa sem séu að hvetja til ofbeldis. Donald Trump hefur nú þegar lýst því yfir að Antifa-hreyfingin sé hryðjuverkasamtök, en ríkisstjórnin heldur því fram að skotmaður Charlie Kirk hafi verið vinstri öfgamaður.

Vance tók fram að það hafi komið í hans hlut að tilkynna forsetanum um andlát Kirk.

„Forsetinn er mjög stóískur en hann komst klárlega í uppnám. Hann eiginlega þagnaði á meðan hann meðtók þetta, svo hristi hann höfuðið og sagði: Hann er – hann var góður maður og við virkilega elskuðum hann.“

Varaforsetinn vill meina að hann sjálfur væri ekki þar sem hann er í dag nema fyrir áhrifavaldinn.

„Ég væri ekki varaforseti Bandaríkjanna ef ekki væri fyrir Charlie Kirk.“

