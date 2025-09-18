Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk

Útvarpsstöðin ABC, sem er í eigu Walt Disney Co., tilkynnti í gær að hún muni hætta að sýna Jimmy Kimmel Live um óákveðinn tíma eftir hörð viðbrögð við ummælum þáttastjórnandans um hinn myrta hægrisinnaða aðgerðasinna Charlie Kirk.
Ákvörðunin kemur í kjölfar þess að eigandi stöðvarinnar, Nexstar Media Group, sagði að hún myndi fjarlægja þáttinn af tengdum ABC-stöðvum sínum vegna ummælanna.
„Nexstar mótmælir harðlega nýlegum ummælum Kimmel varðandi morðið á Charlie Kirk og mun skipta út þættinum fyrir aðra dagskrá á mörkuðum sínum sem tengjast ABC,“ sagði fulltrúi fyrirtækisins í yfirlýsingu.
Í einræðu í þætti sínum á mánudag sagði Kimmel að Tyler Robinson, sem sakaður er um að hafa skotið Kirk til bana, gæti hafa verið stuðningsmaður Trumps fyrir Repúblikanaflokkinn. Hann sagði að stuðningsmenn MAGA „reyndu af öllu hjarta að lýsa þessum strák sem myrti Charlie Kirk sem einhverju öðru en einum af þeim og gerðu allt sem þeir geta til að fá pólitísk stig með því.“
Kimmel hæddist síðan að forseta Trump fyrir að tala um byggingu nýs danssalar í Hvíta húsinu eftir að hafa verið spurður hvernig hann væri að bregðast við morðinu á nánum bandamanni sínum.
„Athugasemdir Kimmels um dauða Kirks eru móðgandi og ónæmar á mikilvægum tímapunkti í þjóðlegri stjórnmálaumræðu okkar og við teljum ekki að þær endurspegli skoðanir, viðhorf eða gildi samfélags okkar,“ sagði Andrew Alford, forseti útvarpsdeildar Nexstar. Alford sagði að það að halda áfram að veita Kimmel útvarpsvettvang „sé einfaldlega ekki í þágu almannahagsmuna á þessum tíma.“
Brendan Carr, formaður Samskiptanefndar Bandaríkjanna (e. Federal Communications Commission), gagnrýndi Kimmel harkalega og hótaði aðgerðum gegn ABC. Í hlaðvarpi hægrisinnaða fréttaskýrandans Benny Johnson sagði Carr að ein refsing gæti verið að afturkalla leyfi dótturfélaga ABC, sem líklega hefði vakið athygli Nexstar.
Trump og formaður FCC, sem hefur sýnt vilja til að hlýða boðum hans, virðast nú hafa hrætt eigendur sjónvarpsstöðva á þann hátt sem þjóðin hefur aldrei séð áður.
CBS greindi frá því í sumar að The Late Show With Stephen Colbert myndi ljúka í maí, og heimildir vísuðu í fjárhagslegt tap. Colbert hafði nokkrum dögum áður gagnrýnt samkomulag Paramount við Trump harðlega og kallað það mútur.
Trump fékk einnig 16 milljóna dollara samkomulag frá ABC í meiðyrðamálsókn vegna rangrar yfirlýsingar George Stephanopoulos í beinni útsendingu um að Trump hefði verið fundinn skaðabótaskyldur fyrir að nauðga rithöfundinum E. Jean Carroll á tíunda áratugnum.