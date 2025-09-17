WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta

Ritstjórn Wall Street Journal (WSJ) sendi dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, Pam Bondi, væna pillu í ritsjórnargrein í gær. Þar er kallað eftir því að ráðherranum verði kennt hvað tjáningarfrelsi þýðir, hvað felst í hatursorðræðu.
Greina má rekja til harðra ummæla ráðherrans í garð þeirra sem hafa andlát áhrifavaldsins Charlie Kirk í flimtingum. Bondi hefur gengið svo langt að hóta þessum aðilum refsiaðgerðum og finnst fullkomlega eðlilegt að þeir sæti afleiðingum á borð við atvinnumissi fyrir að fagna andlátinu eða líta það léttum augum.
WSJ rekur að Charlie Kirk hefði orðið fyrir miklum vonbrigðum með ráðherrann enda leit hann á tjáningarfrelsið sem ein mikilvægustu réttindi Bandaríkjamanna. Tjáningarfrelsið væri tryggt með fyrsta viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar og ætti að mati Kirk ekki að vera takmarkað með nokkrum hætti. Til dæmis hafi Kirk ítrekað tekið fram að hatursorðræða ætti að vera lögleg. Öll orðræða ætti meira og minna að vera lögleg, jafnvel sú ógeðfelldasta sem fólk gæti hugsað sér.
WSJ virðist líta á það sem nokkra hræsni að ráðherrann noti nú andlát Kirk til að reyna að takmarka tjáningarfrelsið, enda ljóst að Kirk hefði aldrei samþykkt það.
„Er það til of mikils ætlast að dómsmálaráðherra þjóðarinnar hafi grundvallarskilning á fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar?“ spyr ritstjórnin og vitnar til þess að Bondi hafi á dögunum sagt: „Það er til tjáningarfrelsi og svo er til hatursorðræða, og það er enginn staður – sérstaklega núna eftir það sem kom fyrir Charlie – fyrir slíkt í okkar samfélagi.“
WSJ rekur að framan af hafi það verið vinstrimenn sem leituðust eftir því að takmarka tjáningarfrelsið í nafni meintrar hatursorðræðu. Kirk hafi sjálfur bent á að hatursorðræða væri meingallað fyrirbæri enda væru það valdhafar hvers tíma sem skilgreina hvað telst til slíkrar orðræðu og hvað ekki.
Það skjóti því skökku við að Bondi, sem tilheyrir ríkisstjórn Trump sem þykir vera nokkuð langt til hægri, væri fyrir það fyrsta að taka upp vinstripólitík á borð við hatursorðræðu en einnig að hún sé að gera það í nafni manns sem var þeirrar trúar að tjáningarfrelsið ætti að vernda hatursorðræðu.
„Kannski ætti Bondi að hætta að mæta í hlaðvörp um Charlie Kirk þangað til hún er búin að hlusta á hlaðvörp með Charlie Kirk.“