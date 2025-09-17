fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð"

Miðvikudaginn 17. september 2025 19:30

Ævilangur aðdáandi fótboltaliðsins Tennessee Volunteers var grunlaus um að viðbrögð hans yfir leik liðsins vöktu mikla kátínu meðal áhorfenda, og jafnframt vinnuveitenda hans, sem héldu að hann væri veikur.

Jeff Comeaux sýndi sannkallaðan tilfinningarússíbana í leik liðs hans gegn Georgia Bulldogs á laugardag. Comeaux telst seint vera með gott pókerandlit og skarpskyggn stjórnandi myndavélar vallarins tók eftir viðbrögðum hans.

Síðustu mínúturnar í leiknum, þegar staðan var jöfn, hélt myndavélin áfram að beina athyglinni Comeaux, sem var grunlaus um að allur völlurinn væri að hlæja að viðbrögðum hans.

Hann áttaði sig ekki á því fyrr en eftir leikinn, þegar hann kíkti í símann sinn og sá fleiri en 200 skilaboð frá vinum og kunningjum sem höfðu fylgst með honum á vallarskjánum meðan á leiknum stóð.

Þegar Comeaux var að fara af vellinum benti fólk meira að segja á hann og hrópaði: „Þetta er gaurinn!“ Því miður var vinnuveitandi hans á meðal þeirra sem sáu myndböndin af Comeaux.
„Til að ég kæmist á leikinn þá hringdi ég mig inn veikan. Og ég fékk Coldplay-meðferðina,“ sagði Comeaux við WBIR.

Skjáskot af Comeaux dreifðust fljótt á netinu, sumar þeirra breyttar, til dæmis af honum í treyju Georgia liðsins. Á annarri mátti sjá hann stara fram fyrir sig, greinilega uppgefinn, með myndatexta eins og „Þegar þjónninn hjá Rauða humarnum segir að þú getir ekki fengið fleiri kexkökur.“

„Allir sögðu við mig: ,Gaur, þú ert sál mín, þú ert andadýrið mitt.‘ Og ég hef fengið jafn margar athugasemdir frá Georgíu-aðdáendum og ég hef fengið frá Tennessee-aðdáendum,“ sagði Comeaux.

Eini stóri leikurinn sem hann hefur misst af í 12 ár var þegar Vols sigruðu Florida Gators, sem voru í öðru sæti, í framlengingu árið 1998.

