Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins

Fyrrum dómsmálaráðherra Bandaríkjanna Bill Barr mætti á dögunum í skýrslugjöf hjá rannsóknaraðilum innan fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. Þar greindi hann meðal annars frá því hvernig hann sagði forseta Bandaríkjanna, Donald Trump, að athafnamaðurinn og níðingurinn Jeffrey Epstein væri látinn.
„Ég hringdi í forsetann og sagði: „Þú skalt búa þig undir þetta“, og ég sagði honum eitthvað í þá áttina, sagði honum frá þessu og sagði að við myndum rannsaka þetta af fullum þunga.“
Epstein svipti sig lífi í gæsluvarðhaldinu árið 2019, en þá var Barr dómsmálaráðherra á fyrra kjörtímabili Trumps.
„Hann brást við með sama hætti og ég, með því að spyrja: „Hvernig í drottins nafni gerðist þetta, hann er í varðhaldi hjá alríkislögreglunni?“
Barr segist í tvígang hafa rætt Epstein við Trump. Í einu samtali mun Trump hafa sagt „eitthvað í þá áttina að hann hefði slitið samskiptum við Epstein fyrir löngu og í raun úthýst honum frá Mar-a-Lago“. Barr segir að forsetinn hafi sagt þetta í samræðum sem beindust að kynferðisbrotum athafnamannsins.
Aðspurður sagðist Barr sannfærður um að Epstein hafi svipt sig lífi, en samsæriskenningar hafa gengið undanfarin ár um að Epstein hafi verið ráðinn bani. Barr bendir á að öryggismyndavélar, sem og fangaverðir, hafi vaktað klefa Epsteins og ómögulegt hafi verið fyrir óviðkomandi að komast að klefa Epsteins óséður, hvað þá að komast inn í klefann til að ráða athafnamanninum bana. Barr hafi verið sannfærður frá upphafi um að þetta hafi verið hreint og klárt sjálfsvíg en engu að síður fyrirskipaði hann sérstaka rannsókn. Niðurstaða rannsóknarinnar og öll gögn sem aflað var hafi staðfest að um sjálfsvíg var að ræða.