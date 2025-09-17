fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins

Pressan
Miðvikudaginn 17. september 2025 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrum dómsmálaráðherra Bandaríkjanna Bill Barr mætti á dögunum í skýrslugjöf hjá rannsóknaraðilum innan fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. Þar greindi hann meðal annars frá því hvernig hann sagði forseta Bandaríkjanna, Donald Trump, að athafnamaðurinn og níðingurinn Jeffrey Epstein væri látinn.

„Ég hringdi í forsetann og sagði: „Þú skalt búa þig undir þetta“, og ég sagði honum eitthvað í þá áttina, sagði honum frá þessu og sagði að við myndum rannsaka þetta af fullum þunga.“

Epstein svipti sig lífi í gæsluvarðhaldinu árið 2019, en þá var Barr dómsmálaráðherra á fyrra kjörtímabili Trumps.

„Hann brást við með sama hætti og ég, með því að spyrja: „Hvernig í drottins nafni gerðist þetta, hann er í varðhaldi hjá alríkislögreglunni?“

Barr segist í tvígang hafa rætt Epstein við Trump. Í einu samtali mun Trump hafa sagt „eitthvað í þá áttina að hann hefði slitið samskiptum við Epstein fyrir löngu og í raun úthýst honum frá Mar-a-Lago“. Barr segir að forsetinn hafi sagt þetta í samræðum sem beindust að kynferðisbrotum athafnamannsins.

Aðspurður sagðist Barr sannfærður um að Epstein hafi svipt sig lífi, en samsæriskenningar hafa gengið undanfarin ár um að Epstein hafi verið ráðinn bani. Barr bendir á að öryggismyndavélar, sem og fangaverðir, hafi vaktað klefa Epsteins og ómögulegt hafi verið fyrir óviðkomandi að komast að klefa Epsteins óséður, hvað þá að komast inn í klefann til að ráða athafnamanninum bana. Barr hafi verið sannfærður frá upphafi um að þetta hafi verið hreint og klárt sjálfsvíg en engu að síður fyrirskipaði hann sérstaka rannsókn. Niðurstaða rannsóknarinnar og öll gögn sem aflað var hafi staðfest að um sjálfsvíg var að ræða. a hafi verið hreint og klárt sjálfsvíg en engu að síður fyrirskipaði hann sérstaka rannsókn. Niðurstaða rannsóknarinnar og öll gögn sem aflað var hafi staðfest að um sjálfsvíg var að ræða.

CNN greinir frá

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi
Pressan
Í gær
Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu
Pressan
Í gær
Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur
Pressan
Í gær
„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans
Pressan
Í gær
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni

Mest lesið

Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán

Nýlegt

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Boðar hallarbyltingu í Smáranum á næsta ári – Segir að framboð í fyrra hafi verið dæmd ógild
Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“
Grunlaus um endalok beðmálanna
Mætti í réttarsal í morgun og neitar því að hafa nauðgað konum fimm sinnum
Svona ætti staðan að vera í Bestu deildinni miðað við tölfræði – Stjarnan væri þá í fallbaráttu en KR og Afturelding í góðum málum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Rannsaka lát 19 ára stúlku á Tenerife
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim

Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta sagði meinti skotmaðurinn í hópspjalli eftir morð Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“

Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól

Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?

Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því
Pressan
Fyrir 3 dögum

Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið

Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið
Pressan
Fyrir 4 dögum
„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix
Pressan
Fyrir 4 dögum
Telja að myndbandsræða Trump hafi verið búin til af gervigreind
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk ekki hlutverkið sem hann sóttist eftir – Leikstjórinn vildi ekki „Luke Skywalker“

Fékk ekki hlutverkið sem hann sóttist eftir – Leikstjórinn vildi ekki „Luke Skywalker“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Pressan
Fyrir 5 dögum

Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað

Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað
Pressan
Fyrir 5 dögum

Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning

Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning
Pressan
Fyrir 5 dögum
Myrti börnin sín – Líkin fundust fjórum árum síðar í ferðatöskum keyptum á netuppboði
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk

Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 5 dögum
Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun
Pressan
Fyrir 5 dögum
Losnar ekki við óumbeðnar athugasemdir nágrannans – „Ég er ekki hörundsár, en ég hef fengið algjörlega nóg“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð

Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð
Pressan
Fyrir 6 dögum

Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið

Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Fyrir 6 dögum
Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn
Pressan
Fyrir 6 dögum
Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?