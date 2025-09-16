fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans

Pressan
Þriðjudaginn 16. september 2025 14:30

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tveir sálfræðingar segjast hafa áhyggjur af heilsu Donald Trump Bandaríkjaforseta. Þetta kemur fram í hlaðvarpi þeirra John Gartner og Harry Segal, Shrinking Trump en sálfræðingarnir telja að Trump sýni merki um elliglöp.

Meðal annars ræddu þeir myndir sem voru teknar af forsetanum á tennismótinu U.S Open nýlega, en þar virðist forsetinn nokkuð syfjaður og virðist hafa dottað um tíma.

„Þú ert á lokamóti U.S. Open sem er áhugavert sjónarspil og þú ert miðpunktur athyglinnar,“ sagði Gartner. „Svo hvernig bregst Trump við? Já hann er bara sofandi aftur, svona eins og hann svaf flesta dagana í aðalmeðferð sakamálsins sem var höfðað gegn honum.“

Gartner vísar til þess að eitt merki um snemmbúin elliglöp sé að sofna á óviðeigandi tímum.

„Ég vil bara benda á að þetta er ekki eðlilegt.“

Síðan ræddu sálfræðingarnir um líkamlega heilsu Trump. Meðal annars hefur verið fjallað um í fjölmiðlum að ökklar Trump hafi verið bólgnir nú í sumar og að embætti forseta hafi greint frá því að forsetinn hafi greinst með langvinna bláæðabólgu, sem er algengur kvilli hjá fólki sem er eldra en 70 ára.

Segal bendir á að þetta geti þó einnig verið merki um blóðfylluhjartabilun.

„Það er það sem vanalega veldur svona bólgu, mjög bólgnum ökklum,“ sagði Segal sem er sálfræðiprófessor við Cornell-háskóla. „Ég held að hann sé ekki, ég meina hann er ekki heilbrigður.“

Eins gagnrýna sálfræðingarnir skýringar embættis forseta á marblettum á handabaki forsetans. Fjöldi mynda hefur verið í dreifingu undanfarna mánuði sem sýna stóran marblett á handabaki forsetans eða mislukkaðar tilraunir til að fela hann með farða. Embætti forseta segir að marblettina megi rekja til verkjalyfjanotkunar forsetans og eins til þess að hann sé alltof duglegur að taka í höndina á fólki.

Gartner bendir á að þessir marblettir hafa birst á bæði hægri og vinstri hönd forsetans.

„Þeir eru greinilega að fela alvarlegra vandamál. Hann er líklega að fá einhvers konar vökvagjöf.“

Eins vísa þeir í myndir sem birtust af forsetanum á minningarathöfn vegna hryðjuverkanna, 11. september 2001, í síðustu viku. Þar virtist andlit Trump sigið hægra megin, sem sálfræðingarnir benda á að geti verið merki um heilablæðingu.

„Þegar þú sérð einhvern með hálft andlitið sigið eins og þarna þá er það ekki út af því að viðkomandi er þreyttur, þetta er ekki venjulegt andlit. Þetta er stórt. Og þess vegna er ég að sýna þetta, ekki til að gera grín að honum eða slá á létta strengi.“

Embætti forseta, Hvíta húsið, gefur þó litið fyrir hugleiðingar sálfræðinganna og hafa birt yfirlýsingu frá MAGA-lækninum Ronny Jackson, en þar segir:

„Sem fyrrverandi persónulegur læknir Trump forseta, fyrrum læknir forseta og læknir Hvíta hússins til 14 ára í gegnum þrjár ríkisstjórnir get ég sagt ykkur svo það sé yfir vafa hafið: Donald J. Trump forseti er heilbrigðasti forsetinn sem þessi þjóð hefur séð. Ég er áfram í samráði við núverandi lækni hans og heilbrigðisteymi Hvíta hússins og eyði enn miklum tíma með forsetanum. Hann er andlega og líkamlega heilbrigðari en nokkru sinni áður.“

The Daily Beast greinir frá

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Þessi óleyfilega athöfn barna getur kostað fjölskyldur háar fjárhæðir
Pressan
Í gær
Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi
Pressan
Í gær
Rannsaka lát 19 ára stúlku á Tenerife
Pressan
Í gær
Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim
Pressan
Í gær
Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi

Mest lesið

Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði
Brjálaður yfir hegðun stúlkna á hvítri Teslu – „Skammist ykkar!“
Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi
Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Skrif Gunna Helga um vælukjóa frá Akureyri vekja athygli – „Skiptir auðvitað engu máli núna“

Nýlegt

Vikan á Instagram: „Hotmömmubikinígellustælar, það má líka“
Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu
Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Sveindís hitti loks líffræðilega móður sína þegar hún var kistulögð –„Þegar ég horfði niður í kistuna sá ég sjálfa mig“
Hrafnkell reiður og kallar eftir því að Halldór verði rekinn úr Kópavoginum – „Þetta er orðið svo þreytt“
Klár í slaginn London í kvöld en þarf að svara til saka fyrir fimm nauðganir í fyrramálið
Robert Redford er látinn
Agnes selur einstaka Parísarhæð
Arsenal mætir haltrandi til Spánar – Margir lykilmenn frá vegna meiðsla
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar

Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því
Pressan
Fyrir 2 dögum
Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið
Pressan
Fyrir 3 dögum

„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix

„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix
Pressan
Fyrir 3 dögum
Telja að myndbandsræða Trump hafi verið búin til af gervigreind
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk ekki hlutverkið sem hann sóttist eftir – Leikstjórinn vildi ekki „Luke Skywalker“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Pressan
Fyrir 4 dögum
Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað
Pressan
Fyrir 4 dögum

Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning

Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning
Pressan
Fyrir 4 dögum
Myrti börnin sín – Líkin fundust fjórum árum síðar í ferðatöskum keyptum á netuppboði
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun
Pressan
Fyrir 4 dögum

Losnar ekki við óumbeðnar athugasemdir nágrannans – „Ég er ekki hörundsár, en ég hef fengið algjörlega nóg“

Losnar ekki við óumbeðnar athugasemdir nágrannans – „Ég er ekki hörundsár, en ég hef fengið algjörlega nóg“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð

Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð
Pressan
Fyrir 5 dögum
Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Fyrir 5 dögum

Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn

Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?
Pressan
Fyrir 5 dögum
Nýbirt skjöl varpa ljósi á ástæður þess að hann sviðsetti eigið andlát
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu
Pressan
Fyrir 5 dögum

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju