Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu

Fagdómstóll heilbrigðisstarfsmanna á Englandi (Medical Practitioners Tribunal Service) hefur úrskurðað að læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing haldi lækningaleyfi sínu. Dómstóllinn telur brot hans þó alvarlegt og læknirinn sjálfur segir að hegðun sín hafi verið skammarleg. Hins vegar er talið ólíklegt að læknirinn fremji viðlíka brot aftur.
Um er að ræða svæfingarlækninn Dr. Suhail Anjum, mann frá Pakistan, sem starfaði á Tame-sjúkrahúsinu í Manchester. Dag einn í september árið 2023 fór Dr. Anjum út af skurðstofunni þar sem hann hafði svæft sjúkling og bað hjúkrunarfræðing um að fylgjast með sjúklingnum á meðan hann skryppi á salernið.
Dr. Anjum var burtu í átta mínútur en á þeim tíma kom vinnufélagi hans að honum og hjúkrunarfræðingi í samförum.
Sjúklinginn sakaði ekki við þetta litla ævintýri læknisins en læknirinn var leystur frá störfum í febrúar 2024, að undangenginni innanhússrannsókn á sjúkrahúsinu á atvikinu.
Dr. Anjum var auðmjúkur er hann bar vitni fyrir fagdómstólnum, sagði hegðun sína skammarlega og að hann hefði brugðist starfsfélögum sínum. Í millitíðinni flutti hann með fjölskyldu sína til Pakistan en hefur nú ákveðið að freista gæfunnar á ný sem læknir í Englandi eftir að ljóst er að hann heldur lækningaleyfi sína þar í landi.
Sem fyrr segir úrskurðaði fagdómstóllinn að Anjum skyldi halda leyfi sínu en verið getur að í skráningu hans verði birt viðvörun. Dómstóllinn hefur ekki ákveðið hvort svo verði.
