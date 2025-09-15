fbpx
Mánudagur 15.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi

Mánudaginn 15. september 2025 20:30

Sue Thorpe huldi sig rækilega þegar hún kom fyrir dóminn. Mynd: Getty

Sue Thorpe, 46 ára gömul, fyrrverandi rannsóknarlögreglukona, hefur verið dæmd í tveggja ára skilorðsbundið fangelsi og úrskurðuð í tíu ára nálgunarbann. Thorpe var dæmd fyrir ofsóknir og ærumeiðingar gagnvart fyrrverandi unnusta sínum og fyrir að misnota gagnagrunna lögreglunnar við að eltihrella.

Dómurinn var kveðinn upp við dómstól í Newcastle á Englandi.

Metro greindi frá. Saksóknari í málinu, Matthew Hopkins, sagði fyrir dómi að ákærða hefði á tímabilinu milli júní 2020 og september 2021 sent manninum óvelkomin hljóðskilaboð, textaskilaboð og tölvupósta. Hafi margt af þessum skilaboðum verið ógnandi:

„Hún sakaði hann einnig um að hafa haldið framhjá sér, beitt hana ofbeldi á meðan þau voru í sambandi, og það sem er kannski alvarlegast, að vera barnaníðingur sem horfi á myndir af barnaníði á netinu.“ Segir saksóknarinn að Sue Thorpe hafi farið með þessar ásakanir til vina og fjölskyldu mannsins, sem og núverandi unnustu hans.

Saksóknari greindi einnig frá því að ákærða hefði vísvitandi skaðað fyrirtæki mannsins, sem býður upp á brimbrettaferðir, með upplognum sökum á hann. Hafi þetta dregið mikið úr pöntunum hjá fyrirtækinu.

Dómari í málinu sagði að misnotkun Sue Thorpe á tölvugagnagrunnum lögreglunnar hefði verið hluti af framferði hennar sem eltihrellir. Dómarinn, Amanda Rippon, sagðist jafnframt vera fullviss um að brotaþolinn væri ekki barnaníðingur og að hann hafi ekki beitt Thorpe ofbeldi. Framburður hans fyrir dómi hafi verið trúverðugur og heiðarlegur.

Fram kom í dómnum að Thorpe hefði byrjað að eltihrella manninn á meðan þau voru enn saman. Dómarinn sagði orðrétt við hana fyrir dómi: „Þú barst fram ömurlegar ásakanir um að hann væri barnaníðingur, ofbeldismaður gegn konum og fíkniefnaneytandi. Þessar ásakanir voru rangar, ég er algjörlega viss um að hann gerði ekkert af því sem þú sakaðir hann um.“

Dómarinn sagði jafnframt að Thorpe hefði reynt að eyðileggja starfsemi og lifibrauð unnustans fyrrverandi og hann hafi hlotið skaða af því. Ofsóknirnar hafi einnig haft slæm áhrif á geðheilsu hans og sonar hans.

