Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir

„Það er hægt að græða líffæri í fólk aftur og aftur og þeim mun lengur sem þú lifir, þeim mun yngri verður þú – og getur jafnvel náð ódauðleika,“ sagði Pútín.
„Sumir spá því að jafnvel á þessari öld muni fólk ná 150 ára aldri,“ sagði kínverski forsetinn.
Þó að samtal þessara tveggja af valdamestu mönnum heims hafi minnt á eitthvað úr vísindaskáldsögu, leiðir umfjöllun Mail Online í ljós að þetta er ekki endilega svo fjarstæðukennt.
Miðillinn ræddi meðal annars við lettneskan vísindamann sem er búsettur í Kína og hefur rannsakað möguleikann á höfuðágræðslu. Hann segir að samtalið sem fréttir bárust af hafi verið viðeigandi miðað við þær rannsóknir sem nú séu í gangi.
„Ígræðsla á yngri líffærum er raunhæf leið til að lengja lífið,“ segir vísindamaðurinn Alex Zhavoronkov, stofnandi líftæknifyrirtækisins Insilico Medicine, sem meðal annars nýtir gervigreind til lyfjaþróunar.
Alex var í Kaupmannahöfn í ágúst þar sem hann ávarpaði stóra ráðstefnu um langlífi. Hann segir að margir vísindamenn séu að vinna að tækni sem gæti gert fólki kleift að gangast undir líkamsígræðslu – það er að fá nýjan líkama. Hann staðhæfir að umræðuna um líffæraígræðslur og 150 ára líf beri að taka alvarlega.
Í umfjöllun Mail Online er Zhavoronkov lýst sem vísindamanni á mörkum þess að teljast „brjálaður“. Hann er menntaður í Kanada og Bandaríkjunum og lauk doktorsprófi í eðlisfræði frá Moskvu-háskóla. Hann komst í heimsfréttirnar í fyrra þegar hann birti átta mínútna myndband sem sýndi nákvæmlega hvernig höfuðágræðsla gæti virkað.
Sem fyrr segir rekur hann rannsóknarstofu í Kína þar sem leitað er leiða til að lækna krabbamein, bandvefssjúkdóma og sjúkdóma í ónæmis- og taugakerfum fólks, svo fátt eitt sé nefnt.
Fleiri vísindamenn vinna að svipuðum aðferðum til að lengja líf fólks. Í sumum tilvikum er til dæmis rannsakað hvort hægt sé að rækta frumur til að gera við skemmd líffæri. Enn önnur prófa svokallaða „lífprentun“ þar sem tækni þrívíddarprentunar er notuð til að framleiða líffæri sem hægt er að græða í menn.
Sjálfur virðist Vladimír Pútín vera áhugasamur um að finna leiðir til að hægja á öldrun. Í fyrra kynnti hann til dæmis sérstakt þjóðarverkefni þar sem áhersla var lögð á að fjármagna rannsóknir á tækni til að hægja á öldrun frumna og sporna gegn vitrænni hnignun. Þá var einnig lögð áhersla á að fjármagna rannsóknir á lífprentun.
Það var rússneski fréttamiðillinn Meduza sem greindi fyrst frá þjóðarverkefni Pútíns og birti minnisblað þar sem þetta kom fram.
„Þegar við fengum þetta minnisblað var ég hreinlega sleginn,“ sagði einn vísindamaður við vefinn. „Allt þetta var svo fjarstæðukennt. Jú vissulega, við skulum eyða orku í að lengja líf þessara gamalmenna – eins og það sé enginn annar sem þurfi á hjálp að halda.“
Þó spennandi tímar virðist framundan í þróun tækni sem gæti lengt líf fólks, eru ýmsar áskoranir á leiðinni. Bent er á í umfjöllun Mail Online að líffærasmygl og kaup og sala á líffærum á svörtum markaði sé ein helsta hindrunin. Umfang glæpsins er óþekkt, en talið er að hann sé ekki óalgengur í Kína, Pakistan, Egyptalandi, Kólumbíu og á Filippseyjum, samkvæmt Reuters.
Árið 2007 áætlaði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin að 5–10% af þeim 150.000 ígræðslum sem gerðar eru ár hvert í heiminum væru með líffærum af svörtum markaði.
Chris Smith, þingmaður Repúblikana í New Jersey sem hefur barist gegn líffærasölu á svörtum markaði, hvatti kollega sína til að líta á samtal Pútíns og Xi sem skýrt aðvörunarmerki.
„Þetta óhugnanlega samtal ætti að vera skýrt vakningarmerki,“ sagði Smith í síðustu viku. „Til kollega minna í öldungadeildinni: Bandaríkin verða að bregðast hratt og ákveðið við.“