fbpx
Sunnudagur 14.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar

Pressan
Sunnudaginn 14. september 2025 13:30

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kash Patel, yfirmaður bandarísku alríkislögreglunnar (FBI), sló sér á brjóst á föstudaginn þegar hann útskýrði atburðarásina sem leiddi til þess að Tyler Robinson var handtekinn fyrir morðið á áhrifavaldinum Charlie Kirk.

„Svona gerist þegar við leyfum löggum að vera löggur,“ sagði Patel gortinn. Sumir eru þó á því að Patel ætti ekkert að vera að slá sig til riddara, enda hafi hann ekkert haft með handtökuna að gera og í raun hafi hún átt sér stað þrátt fyrir hann.

Patel hafði áður tilkynnt fljótlega eftir morðið að búið væri að handtaka meintan skotmann. Hann þurfti svo að éta það aftur ofan í sig aðeins tveimur klukkustundum síðar. Þetta frumhlaup hjá Patel þykir ákaflega neyðarlegt og hefur hann verið gagnrýndur fyrir að birta færslu á samfélagsmiðlum án þess að sannreyna upplýsingarnar fyrst.

Eins þótti mörgum ósmekklegt að Patel hefði sérstaklega þakkað stuðningsteymum FBI á föstudaginn, en hann hefur undanfarið skorið hressilega niður í röðum þeirra.

CNN segir að margir bandamenn Donald Trump Bandaríkjaforseta efist nú stórlega um að Patel sé starfi sínu vaxinn.

Aðgerðarsinninn og íhaldsmaðurinn Christopher Rufo skrifaði á föstudaginn á X að það væri tímabært að Repúblikanar meti hvort að Kash Patel sé rétti maðurinn til að stýra alríkislögreglunni.

„Ég hef verið í símanum undanfarna daga og rætt við marga leiðtoga íhaldsins sem styðja allir Trump-stjórnina heilshugar en hafa enga trú á því að núverandi skipulag FBI sé að virka.“

Patel hefur meðal annars verið harðlega gagnrýndur, ásamt ríkissaksóknaranum Pam Bondi, fyrir Epstein-málið. Bæði hann og Bondi höfðu farið mikinn um meintan skjólstæðingalista Epsteins og gert að því skóna að listinn væri raunverulegur og að hann yrði birtur. Síðar var tekin ákvörðun um að Epstein-skjölin yrðu ekki birt.

Eins hefur verið hæðst að Patel fyrir Charlie Kirk-málið enda hafi lögreglan aðeins handtekið Tyler Robinson því honum var skutlað upp á lögreglustöð þar sem hann gaf sig sjálfur fram.

CNN segir að líklega hafi það bjargað Patel því Trump sé sáttur við hversu skamman tíma það tók að finna meintan skotmann. Eins hefur verið bent á að það að Robinson hefði ekki verið handtekinn hefði FBI ekki birt myndir af meintum skotmanni. Faðir Robinson kannaðist við son sinn á myndunum. Hann gekk þá á son sinn og sannfærði hann um að gefa sig fram.

Patel hefur þó verið gagnrýndur fyrir að bíða of lengi með að birta myndir af skotmanninum og talið er að hann hafi sóað tíma á fyrsta degi rannsóknar. Eins hafi ýmsum rannsóknargögnum verið leið í fjölmiðla áður en upplýsingar voru sannreyndar, svo sem um meint trans- og andfasísk skilaboð á skothylkjum sem fundust með meintu morðvopni.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því
Pressan
Í gær
Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið
Pressan
Í gær
„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix

Mest lesið

Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“
Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær

Nýlegt

Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
Pressan
Í gær
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Pressan
Fyrir 2 dögum
Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað
Pressan
Fyrir 2 dögum

Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning

Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning
Pressan
Fyrir 2 dögum

Myrti börnin sín – Líkin fundust fjórum árum síðar í ferðatöskum keyptum á netuppboði

Myrti börnin sín – Líkin fundust fjórum árum síðar í ferðatöskum keyptum á netuppboði
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 2 dögum

Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun

Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun
Pressan
Fyrir 2 dögum
Losnar ekki við óumbeðnar athugasemdir nágrannans – „Ég er ekki hörundsár, en ég hef fengið algjörlega nóg“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið

Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn

Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Nýbirt skjöl varpa ljósi á ástæður þess að hann sviðsetti eigið andlát
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju
Pressan
Fyrir 4 dögum

Á yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi eftir að hún skráði hundinn sinn á kjörskrá

Á yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi eftir að hún skráði hundinn sinn á kjörskrá
Pressan
Fyrir 4 dögum

Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“

Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“
Pressan
Fyrir 4 dögum
903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda
Pressan
Fyrir 4 dögum

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Pressan
Fyrir 4 dögum
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa
Pressan
Fyrir 5 dögum

Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt

Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt
Pressan
Fyrir 5 dögum
Birta myndir af felustaðnum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur