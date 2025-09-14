Þetta sagði meinti skotmaðurinn í hópspjalli eftir morð Charlie Kirk

Meintur morðingi áhrifavaldsins Charlie Kirk mun hafa verið virkur í hópspjalli á miðlinum Discord með um 20 öðrum einstaklingum eftir að morðið átti sér stað.
TMZ og New York Times greina frá því að eftir að alríkislögreglan birti myndir af meintum skotmanni úr eftirlitsmyndavélum hafi henni verið deilt í hópspjalli sem Tyler Robinson tók þátt í en þar sagði einn meðlimur í grími að líkindin milli Robinson og skotmannsins væru sláandi.
Þar var Robinson taggaður og spurður hvort hann hefði fjarvistasönnun, en svo virðist af samhengi samtalsins að spurningin hafi verið lögð fram í gríni. Robinson svaraði að þarna ætti hann sér greinilega tvífara sem væri að reyna að koma honum í vandræði.
Þá stakk annar upp á því að meðlimir spjallsins hefðu samband við lögreglu til að næla sér í 12 milljón króna fundarlaunin sem lögreglan hafði boðið fram fyrir vísbendingar sem gætu leitt til handtöku.
Robinson mun hafa svarað: „Bara ef ég fæ minn hlut“ og síðan deildi hann mynd af John Arbuckle sem er persóna úr myndasögunum um köttinn Garfield.
Annar sagði þá í gríni: „Hvað sem þú gerir, ekki fara á McDonald neitt á næstunni“ og vísaði þar í mál Luigi Mangione sem myrti forstjóra UnitedHealthCare á síðasta ári, en hann var handtekinn á McDonalds eftir að lögregla birti myndir af honum úr eftirlitsmyndavél.
Robinson sagði þá í gríni að hann ætti þá líklega að losa sig við stefnulýsinguna sína og skotvopnið sitt. Síðan reyndi Robinson að halda því fram að skotmaðurinn væri líklega frá Kaliforníu og sneri svo talinu að fréttum um að á skothylkjum sem hefðu fundist væru trans skilaboð. Fréttamiðlar sem skrifuðu um þessi skilaboð höfðu það eftir heimildarmönnum innan lögreglunnar en Robinson sagði í spjallinu að þetta væri bull sem hefði verið skáldað upp af einhverjum „gaur í aðgerðarherberginu“.
Nokkru síðar skrifaði Robinson „Ég er í alvörunni Charlie Kirk, ég vildi hætta í stjórnmálum svo ég setti morðið á svið svo ég gæti lifað draumalífinu mínu í Kansas.“
Ekki löngu síðar komst hópurinn að því að Robinson hefði verið handtekinn og trúðu varla eigin augum.
„Ríkisstjórinn okkar vill dæma hann til dauða, gaur.“
Annar skrifaði: „Ég grínlaust get ekki áttað mig á því hvort þetta sé raunverulegt.“
Ríkisstjóri Utah, Spencer Cox, ræddi við fjölmiðla í kvöld og sagði að það væri ljóst að Robinson hafi verið með öfgafullar vinstriskoðanir. Þetta sagðist hann hafa frá fjölskyldu hans og kunningjum en fór ekki nánar út í það hvaða skoðanir það eru. Eins sagði hann að Robinson hafi átt í ástarsambandi við meðleigjanda sinn sem sé trans kona í kynleiðréttingaferli. Kærastan hafi þó ekki haft hugmynd um að Robinson ætlaði sér að fremja þetta voðaverk og hafi sýnt lögreglu ríkan samstarfsvilja. Cox tók fram að frekari upplýsingar muni koma upp á yfirborðið á þriðjudaginn þegar Robinson verður leiddur fyrir dómara en hann tók fram að af gögnum máls og samtölum við þá sem þekktu til Robinson megi ráða að hann hafi verið djúpt sokkinn í myrka menningu tölvuleikja og samfélagsmiðla.
Fyrrum skólafélagi Robinson hefur birt myndband á TikTok þar sem hann sagði að sem unglingur hafi meinti skotmaðurinn verið klassískur „reddit-gaur“ og að voðaverkið sé klárlega afleiðing þess að verja of miklum tíma á Internetinu.
„Þetta er bullið sem gerist þegar maður eyðir alltof miklum tíma á Internetinu og allt í einu eru skoðanir þínar komnar lengst í þessa átt eða hina áttina og þú gerir eitthvað dramatískt til að þóknast þessu fólki sem er ekki vinur þinn. Þessi Internetskítur er í alvörunni ekkert grín.“ +
Tyler Robinson’s classmate speaks out.
Discord and Reddit kids can’t be understood by older generations.
Extremes are found on the internet.
pic.twitter.com/F3e6MspbAF
— Casey Donaldson (@cdonny_) September 13, 2025