Telja að myndbandsræða Trump hafi verið búin til af gervigreind

Ávarp sem Donald Trump flutti í kjölfar morðsins á pólitíska aktívistanum Charlie Kirk hefur vakið upp talsvert umtal og hafa samsæriskenningar farið á flug. Eru margir á því að ekki sé um raunverulega upptöku að ræða heldur hafi myndbandið verið búið til með aðstoð gervigreindar.
Finnst netverjum mörgum að litirnir í myndbandinu séu of skærir og óraunverulegir og þá sé greinilegir hnökrar (e. glitches) í myndbandinu.
Þó eru aðrir ekki sannfærðir og má meðal annars benda á Tiktok-myndband hér fyrir neðan þar sem hnökrarnir eru útskýrðir. Er talið að þarna sé á ferðinni eitthvað sem gerist þegar tveimur myndböndum sé skeytt saman en þá greini forritið sem er notað muninn á myndböndunum og búi jafnvel til ramma til að samruninn gangi sem best upp.
Hér má sjá myndbandið af ræðu Trumps og útskýringarnir um hvað sé mögulega á ferðinni fyrir neðan:
Here's a quick breakdown of the video editing technique used in the latest press release.