Laugardagur 13.september 2025

Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið

Laugardaginn 13. september 2025 17:30

Mynd: Getty.

„Fyrir þolendur sem hlutu sömu örlög og ég, vildi ég vera uppspretta vonar,“ sagði Choi Mal-ja, 79 ára. „Ég, Choi Mal-ja, er loksins saklaus!“ 

Mal-ja lét ofangreind orð falla miðvikudaginn 10. september eftir að héraðsdómstóll í Busan sýknaði hana í endurupptöku á dómi hennar frá 1965 fyrir alvarlega líkamsárás. Dómstóllinn ógilti dóminn yfir henni og sagði að gjörðir hennar væru „réttlætanlegar sem sjálfsvörn“.

Mal-ja var aðeins 18 ára árið 1964 þegar 21 árs gamall maður réðst á hana og reyndi að nauðga henni í Busan í Suður-Kóreu. Maðurinn kastaði henni til jarðar og þvingaði tunguna upp í munn hennar, og hélt fyrir nef hennar svo hún gæti ekki andað, eins og segir í dómsskjölum. Hún varði sig og tókst að komast undan honum með því að bíta af honum hluta af tungunni.

Meira en tveimur vikum síðar höfðu árásarmaðurinn og nokkrir vinir hans upp á henni heima hjá henni og hótuðu að stinga föður hennar.

Saksóknarar felldu niður ákærur um tilraun til nauðgunar gegn manninum, sem hlaut sex mánaða dóm, skilorðsbundinn í tvö ár, fyrir ólögmæta innrás á heimilið og hótanir.

Mal-ja var hins vegar sakfelld árið 1965 fyrir alvarlega líkamsárás og dæmd í tíu mánaða fangelsi. Dómstóllinn sagði að það að bíta tunguna á manninum hefði farið út fyrir „sanngjörn mörk“ sjálfsvarnar.

Innblásin af #MeToo hreyfingunni ákvað Mal-ja að fá dóminn ógildan. Árið 2020 bað hún um endurupptöku réttarhalda. Beiðni hennar var upphaflega hafnað en þremur árum síðar gaf Hæstiréttur grænt ljós.

Þann 10. september, þegar stuðningsmenn hennar fögnuðu, sagði Mal-ja: „Fyrir sextíu og einu ári, í aðstæðum þar sem ég skildi ekkert, varð fórnarlambið gerandinn og örlög mín voru ráðin sem glæpamaður. Ég vildi gefa þolendum, sem hlutu sömu örlög og ég, von.“

 

