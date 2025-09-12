fbpx
Föstudagur 12.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar

Pressan
Föstudaginn 12. september 2025 22:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í mörg ár hefur Michelle Wylie velt því fyrir sér hvaða maður það var sem birtist skyndilega í brúðkaupinu hennar árið 2021. Michelle þekkti alla sem voru á staðnum – enda búið að skipuleggja gestalistann vandlega – nema þennan dularfulla dökkhærða mann.

Michelle giftist sínum heittelskaða, John Wylie, á Carlton-hótelinu í Prestwick í Skotlandi í nóvember 2021 þar sem þeirra nánustu vinir og ættingjar fögnuðu með þeim.

Michelle hefur meðal annars birt reglulega færslur á Facebook þar sem hún lýsir eftir manninum en allt hefur komið fyrir ekki.

En henni tókst að leysa ráðgátuna á dögunum þegar enn ein Facebook-herferðin, ef svo má segja, skilaði árangri og maðurinn sjálfur hafði samband við hana.

Í ljós kom að dularfulli maðurinn heitir Andrew Hillhouse og hefur hann gengist við því að vera umræddur maður sem sést á ljósmyndum frá brúðkaupinu.

Hann útskýrði málið þannig að þennan dag hafi hann átt að fara í brúðkaup með kærustu sinni. Eitthvað varð til þess að honum var gefið rangt heimilisfang fyrir veisluhöldin. Hann mætti rétt áður en veisluhöldin hófust og sagðist einungis hafa kannast við brúðina og brúðgumann en ekki aðra gesti.

Andrew vissi að hann væri á röngum stað þegar hann sá Michelle ganga inn í salinn – þá gerði hann sér grein fyrir því að hann þekkti hana ekki.

Andrew lýsti því að hann hafi ákveðið að vera við athöfina á Carlton-hótelinu til að vekja ekki grunsemdir, en hann var þó fljótur að lauma sér í burtu þegar borðhald hófst.

Michelle hefur sem fyrr segir ítrekað reynt í gegnum árin að finna út hver maðurinn væri sem birtist á myndunum, en hvorki fjölskylda, vinir né þjónustuaðilar vissu neitt.

Eftir að hún fann hann loks í gegnum Facebook hittust þau á dögunum og ræddu þetta sprenghlægilega mál. Segir Michelle við Mail Online að hún hafi ekki getað hætt að hlæja. Andrew, sem er 33 ára málari, segir við Mail Online að hann hafi oft velt fyrir sér í gegnum árin hvort málið ætti eftir að rata aftur til hans – sem það svo sannarlega gerði.

Andrew segir að þennan sama dag hafi kærasta hans verið brúðarmær í öðru brúðkaupi hjá vinafólki hennar. Hann fékk skilaboð um að athöfnin væri á Carlton-hótelinu í Prestwick þegar hún var í raun á Great Western-hótelinu í Ayr.

Andrew sagði að hann hefði verið seinn á ferðinni og keyrt að hótelinu fimm mínútum fyrir athöfnina. Hann sá sekkjapípuleikara og gesti ganga inn og hugsaði með sér að þetta hlyti að vera rétti staðurinn. Rifjar hann upp að hann hafi gengið inn í salinn, séð brúðgumann og hugsað: „Allt í lagi, þetta hlýtur að vera Ben.“

Hann segir það ekki hafa hringt neinum viðvörunarbjöllum að hann hefði ekki þekkt neina gesti. Hann hafi jú bara þekkt kærustu sína og brúðina.

„Svo byrjaði tónlistin, allir stóðu upp og sneru sér við og þá sá ég það: „Guð minn góður, þetta er ekki Michaela!” Ég var í röngu brúðkaupi. Maður getur ekki staðið upp og labbað út í miðri athöfn, þannig að ég varð að sitja áfram og þykjast, í 20 óþægilegar mínútur,“ segir hann.

Andrew laumaði sér svo út, hringdi nokkur símtöl og komst loksins á réttan stað.

Michelle segist vera ánægð með að ráðgátan sé leyst. „Brúðkaupsdagurinn okkar var fullkominn – og þetta bætir bara annarri dásamlegri minningu við,“ segir hún við Mail Online.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Pressan
Í gær
Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað
Pressan
Í gær
Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning
Pressan
Í gær
Myrti börnin sín – Líkin fundust fjórum árum síðar í ferðatöskum keyptum á netuppboði
Pressan
Í gær
Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk
Pressan
Í gær
Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun

Mest lesið

Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson
Fyrrum FBI-fulltrúi: Morðingi Charlie Kirk alls „enginn viðvaningur“
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós

Nýlegt

Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Frábær gluggi hefur áhrif á landann – Miðar rjúka út eins og heitar lummur
Einlægur Guðjón Pétur fer yfir ákvörðun sína – „Ég er mjög stoltur af þessum ferli“
Skoða framtíð Maguire og Shaw hjá félaginu
Mislingafaraldurinn í Evrópu heldur áfram að geisa – Óbólusettir í mestri hættu
Liverpool reyndi að losa sig við Diaz fyrir ári og vildu öflugan framherja í hans stað
Pressan
Í gær
Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Í gær

Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn

Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn
Pressan
Í gær
Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?
Pressan
Í gær
Nýbirt skjöl varpa ljósi á ástæður þess að hann sviðsetti eigið andlát
Pressan
Í gær

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju

Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju
Pressan
Fyrir 2 dögum
Á yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi eftir að hún skráði hundinn sinn á kjörskrá
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“
Pressan
Fyrir 2 dögum

903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda

903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda
Pressan
Fyrir 2 dögum

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa
Pressan
Fyrir 3 dögum
Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt
Pressan
Fyrir 3 dögum
Birta myndir af felustaðnum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur
Pressan
Fyrir 3 dögum

Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja

Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf

Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf
Pressan
Fyrir 4 dögum
Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Stjörnulæknir sakaður um að hafa „drepið“ sjúklinga bara til að geta svo endurlífgað þá – 18 lifðu en 12 létust

Stjörnulæknir sakaður um að hafa „drepið“ sjúklinga bara til að geta svo endurlífgað þá – 18 lifðu en 12 létust
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stal bolta af afmælisbarni og keppir nú við derhúfumanninn um titilinn „hataðasta manneskja Internetsins“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni
Pressan
Fyrir 4 dögum

Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun

Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun
Pressan
Fyrir 4 dögum

Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin

Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu
Pressan
Fyrir 5 dögum
Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun