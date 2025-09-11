Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu

Á upptökunni má sjá þegar Hellfire-eldflaug er skotið úr dróna að fyrirbæri við strendur Jemens. Í stað þess að eyða því virtist eldflaugin einfaldlega skoppa af hlutnum eins og borðtenniskúla. Fyrirbærið hélt síðan ferð sinni áfram eins og ekkert hefði í skorist. Hægt er að sjá GIF-mynd af atvikinu hér neðst.
Hellfire-eldflaugar eru búnar öflugum sprengjuoddum sem undir venjulegum kringumstæðum geta auðveldlega farið í gegnum brynvarin ökutæki.
Myndbandið var sýnt á þriðjudag á fundi nefndarinnar um gagnsæi í tengslum við óþekkt loftfyrirbæri (UAP – Unidentified Aerial Phenomena). Það var þingmaður Repúblikana í Missouri, Eric Burlison, sem lagði það fram.
Upptakan sýndi dróna af gerðinni MQ-9 fylgjast með fyrirbærinu á meðan annar dróni af sömu tegund skaut fyrrnefndri Hellfire-eldflaug að því.
Blaðamaðurinn George Knapp, sem hefur lengi fjallað um fljúgandi furðuhluti, sagði að til væru heilu gagnageymslurnar með sambærilegum myndböndum sem þingið hefði ekki fengið að sjá.
Jeffrey Nuccetelli, fyrrverandi liðsforingi í bandaríska flughernum, vitnaði á fundinum og sagði enga þekkta bandaríska tækni geta staðist högg af Hellfire-eldflaug. Undir þetta tók Alexandro Wiggins, sem starfað hefur í 23 ár hjá bandaríska flotanum. Þegar þeir voru spurðir að því hvort þeim þætti myndbandið ógnvekjandi svöruðu þeir báðir játandi.
Nuccatelli og Wiggins sögðu þeir frá eigin reynslu af óútskýrðum loftfyrirbærum. Nuccetelli rifjaði upp nokkur atvik við Vandenberg-flugherstöðina á árunum 2003–2005, en Wiggins lýsti atviki í febrúar 2023 undan ströndum Kaliforníu.
Samkvæmt frásögn hans sást glóandi fyrirbæri rísa upp úr hafinu og sameinast þremur öðrum fyrirbærum sem svifu á himninum. Þau fjögur hreyfðust í fullkomnu samspili og hröðuðu sér svo á brott á augabragði, án þess að gefa frá sér nokkurt hljóð. Búnaður um borð í USS Jackson, þar á meðal ratsjár og sérhæfðar myndavélar, staðfesti að eitthvað hefði verið á sveimi þarna.
Þótt uppruni fyrirbæranna sé enn óþekktur, þrýstu þingmenn á svör og kröfðust aukins gagnsæis í málefnum UAP. Gagnrýnt hefur verið að mikilvægum gögnum um óútskýrð loftfyrirbæri sé enn haldið leyndum.