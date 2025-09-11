fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið

Pressan
Fimmtudaginn 11. september 2025 14:30

Frá vettvangi í Lissabon. Mynd: Getty.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrr í þessum mánuði varð skelfilegt slys þegar kláfferja hrapaði í Lissabon í Portúgal, 16 létust í slysinu og fjölmargir særðust. Hjónin Hind Iguernane og Aziz Benharref voru á meðal farþega í kláfferjunni og minnist Iguernane eiginmannsins og síðustu stundar þeirra.

„Hann var einn af fallegustu mannverum sem til eru,“ sagði Iguernane við CTV News úr sjúkrarúmi sínu.

„Ég átti að sitja í hans sæti og hann sagði: „Nei, færðu þig bara aðeins og ég sit þar“, því það var þægilegra fyrir mig.“

Hind Iguernane

Miðvikudaginn 3. september fór einn af sporvögnum vinsælu kláfferjunnar Elevador da Glória, sem er hluti af sögufrægu járnbrautarsporvagnakerfi borgarinnar, af sporinu og lenti á byggingu. Auk þeirra 16 sem létust særðust 21 manns, þar á meðal Iguernane.

„Þetta var mjög ógnvekjandi,“ sagði Iguernane. „Við hröpuðum. Ég sá hann ekki. Ég hringdi í hann; ég var að hringja í Aziz og hann svaraði ekki.“

Iguernane, sem brotnaði meðal annars á mjöðm og öxl, missti ítrekað meðvitund og segir að nokkrir dagar hafi liðið áður en hún fékk fregnirnar af því að eiginmaður hennar hefði látist í slysinu.

„Ég hélt áfram að spyrja og í tvær nætur vissi  enginn eða að minnsta kosti sagði enginn mér hvað varð um hann,“ sagði hún. „Þau voru bara að segja mér: „Við erum öll að leita að honum, við höldum áfram að leita að honum.““

Benharref var 42 ára, kanadískur ríkisborgari frá Marokkó, en Iguernane, sem einnig er frá Marokkó, er með fasta búsetu í Kanada. Í söfnun sem stofnuð var á GoFundMe fyrir Iguernane segir að Benharref hafi látist af völdum alvarlegra áverka.

Í uppfærslu sem birt var miðvikudaginn 10. september sögðu ástvinir hennar að ástand Iguernane væri stöðugt, hún væri á batavegi og yrði flutt á sjúkrahús í Marokkó. Eiginmaður hennar verður jarðsettur þar.

„Hann var góður við alla. Hann var örlátur, vinnusamur og virðulegur. Hann var frábær eiginmaður. Hann elskaði Kanada.“

Samkvæmt skýrslu sem birt var laugardaginn 6. september, rekja embættismenn atvikið til bilaðs kapals.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Nýbirt skjöl varpa ljósi á ástæður þess að hann sviðsetti eigið andlát
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Pressan
Í gær
Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju

Mest lesið

Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Charlie Kirk er látinn eftir skotárás
Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Faðir Oscars ákærður

Nýlegt

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sér vinkonu gaf hún því tækifæri
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Hæstiréttur hafnar beiðni KA sem þarf að taka upp veskið og borga Arnari
Tveir litlir hreppar ræða sameiningu
Chelsea ákært í 74 liðum fyrir brot gegn reglum – Allt gerðist í tíð Abramovich
Pressan
Í gær
903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda
Pressan
Í gær

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“
Pressan
Í gær
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Pressan
Í gær
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa
Pressan
Fyrir 2 dögum

Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt

Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Birta myndir af felustaðnum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur

Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar

Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stjörnulæknir sakaður um að hafa „drepið“ sjúklinga bara til að geta svo endurlífgað þá – 18 lifðu en 12 létust

Stjörnulæknir sakaður um að hafa „drepið“ sjúklinga bara til að geta svo endurlífgað þá – 18 lifðu en 12 létust
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stal bolta af afmælisbarni og keppir nú við derhúfumanninn um titilinn „hataðasta manneskja Internetsins“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun

Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun
Pressan
Fyrir 3 dögum
Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis
Pressan
Fyrir 4 dögum

Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð

Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Fyrir 4 dögum

Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife

Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust
Pressan
Fyrir 6 dögum
Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi
Pressan
Fyrir 6 dögum

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið
Pressan
Fyrir 6 dögum

Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel

Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel
Pressan
Fyrir 1 viku
Handtekin og ákærð fyrir að hafa dansað í flugvélarganginum
Pressan
Fyrir 1 viku
60 þúsund manns vilja að alræmdum nýnasista verði vísað úr landi